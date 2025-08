La bomba volcánica más grande del mundo está en España

Si pensabas que en Canarias ya lo habías visto todo, prepárate para sorprenderte. En Lanzarote se encuentra un tesoro geológico que impresiona por su historia, pero también sino por su tamaño colosal. Hablamos de la bomba volcánica Guire, una auténtica bestia petrificada que presume, nada más y nada menos, de ser la más grande del mundo.

¿Y qué es exactamente una bomba volcánica? Tranquilo, no hay que alarmarse. A pesar del nombre explosivo, no se trata de munición militar, sino de un fenómeno natural tan espectacular como temible. Son masas de lava que salen disparadas durante una erupción, y que se solidifican mientras vuelan por los aires. Cuando caen al suelo… más te vale no estar cerca.

Una reliquia de fuego con historia

La historia de esta gigantesca bomba comienza en un periodo nada tranquilo: entre 1730 y 1736, durante la llamada megaerupción de Lanzarote, uno de los episodios volcánicos más devastadores de Europa. Durante esos seis años infernales, la isla se convirtió en un mar de lava. Una tercera parte de su territorio quedó completamente inservible para el ser humano, y pueblos enteros fueron tragados por el magma.

Fue en medio de ese caos que la bomba Guire fue lanzada al aire desde las entrañas de la Montaña Colorada, para quedarse plantada allí desde entonces como testigo silencioso del poder volcánico. Con sus cuatro metros de alto por cinco de ancho, es símbolo de la furia geológica que dio forma a Lanzarote.

¿Por qué tan especial?

A nivel mundial, se conocen otros casos de bombas volcánicas grandes. En Japón, por ejemplo, la erupción del Monte Asama en 1935 expulsó rocas de hasta seis metros. Y en Colombia, en 1993, el volcán Galeras cobró la vida de seis personas tras lanzar rocas similares. Pero ninguna es tan accesible y visualmente impactante como la de Lanzarote.

Cómo llegar a este monumento natural

Si ya estás planeando ir, basta con tomar la carretera LZ-67, entre Tinajo y el Parque Nacional de Timanfaya. Cerca de la Montaña Colorada hay una pequeña zona de aparcamiento. Desde ahí, un paseo cómodo de unos 20 minutos a pie te llevará directamente hasta esta maravilla volcánica.

Si prefieres el transporte público, puedes tomar una guagua desde Arrecife a Tinajo y luego caminar unos 30 minutos. Eso sí, lleva agua, gorra, y calzado cómodo, porque el sol de Lanzarote no perdona, sobre todo en verano, y el paisaje es tan seco como impresionante.