Clavijo celebra el acuerdo de menores migrantes como un "triunfo" para Canarias y exige al PP que "no entorpezca" el proceso

Hay fumata blanca en las Islas. El Consejo de Ministros de España aprueba este martes el Real Decreto-ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que representa un paso decisivo en la resolución de uno de los problemas más acuciantes para la comunidad autónoma de Canarias. Este acuerdo, tras 18 meses de intensas negociaciones, viajes y reuniones, responde a una "demanda histórica" de Canarias para dar una solución "eficaz y unificada" al fenómeno migratorio, que ha tenido un impacto "significativo" en las islas, con cayucos llegando a diario y con la capacidad alojativa de los centros de acogida del Archipiélago superando ampliamente su capacidad.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), visiblemente emocionado, ha comparecido este martes, en rueda de prensa en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, para destacar aspectos de un acuerdo que "viene a dar respuesta" a la "solidaridad que ha mostrado el pueblo canario durante estos meses de dificultades". Así, ha señalado el nacionalista que la ciudadanía ha dado una contestación de "altura" ante un fenómeno "complejo y desafiante, lo cual nos enorgullece".

Para Clavijo, este acuerdo representa un "avance significativo", tras décadas de "intentos fallidos" para resolver la crisis migratoria en Canarias. En palabras del presidente del Gobierno canario, "hoy es un día feliz para esta tierra y para España", destacando que la lucha conjunta de la sociedad del Archipiélago ha permitido superar los "obstáculos" que, durante años, "dificultaron una solución efectiva".

En este sentido, el presidente agradeció el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas con representación en la Cámara regional, -con excepción de Vox-. "Podemos decir que hemos logrado este acuerdo gracias a la unidad y el compromiso de todos los actores sociales y políticos que han trabajado juntos por un objetivo común: dar una respuesta adecuada a la crisis migratoria", ha destacado. El marco migratorio se había enquistado tras el verano, y no había visos de desencallar las negociaciones tras un portazo del PP a la negociación de un reparto obligatorio. Sin embargo, meses después, el Gobierno ha encontrado en Junts un aliado clave.

Sobre el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de llevar el acuerdo de los menores migrantes entre el PSOE y Junts a la Unión Europea (UE) y al Constitucional, el dirigente canario ha aseverado que el Real Decreto-Ley "no se siente empañado" por declaraciones como esta, sino que "brilla aún más". "Algunos se olvidan de que hablamos de niños y niñas. No han sido capaces ni de leerse el documento", ha indicado Clavijo. En este sentido, ha señalado que le va a pedir a todos los grupos políticos el apoyo para su aprobación en el Congreso de los Diputados en el mes de abril, especialmente al PP que no "entorpezca ni obstaculice el proceso".

¿Qué establece el nuevo Real Decreto-Ley?

La modificación tiene como objetivo establecer un sistema nacional de protección y reubicación de los migrantes que arriban a las costas canarias. Según el borrador del decreto ley, la aplicación será inmediata, y se establece un plazo de 15 días para reubicar a los menores que lleguen al Archipiélago. Además, se asegura que todos los menores serán tratados conforme a las garantías legales y el principio del interés superior del menor, lo cual ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades canarias.

La nueva normativa también establece además que, cuando las capacidades ordinarias de las comunidades autónomas se vean superadas, el sistema de protección nacional entrará en acción, distribuyendo la responsabilidad entre el conjunto del país. Este sistema, respaldado por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), reconoce que el fenómeno migratorio debe abordarse de forma "integral", a nivel nacional, dado que afecta a diversas regiones de España.

Además, la nueva norma destina 100 millones de euros para el año 2025 para reforzar las medidas de protección y reubicación de los migrantes. Con ello, se busca "aliviar la presión que enfrentan las instituciones canarias", ha señalado el presidente, especialmente en un momento en el que las islas continúan siendo una de las principales puertas de entrada de inmigrantes a Europa.

En cuanto al proceso legislativo, el presidente aclaró que el Real Decreto-ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días, y que, aunque este es solo el primer paso, "Canarias continuará luchando unida para garantizar que este acuerdo se convierta en una realidad permanente".

Un hito histórico para la política migratoria española

El anuncio del decreto ha sido recibido con optimismo por diversas organizaciones sociales y ONG que han estado involucradas en la atención y protección de los migrantes, las cuales han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de las garantías para los menores y la necesidad de continuar trabajando en conjunto para abordar este desafío de forma sostenible.

Con este acuerdo, España y Canarias dan un paso crucial para afrontar de manera más efectiva la crisis migratoria, mostrando el poder de la política "útil, el diálogo y la unidad en tiempos de crisis", ha concluido el presidente canario. Con los siete votos claves de los independentistas, el Consejo de Ministros aprobará la modificación de la Ley de Extranjería y fijará criterios de distribución obligatoria.