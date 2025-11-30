Cuatro muertos y varios hospitalizados tras el rescate de un cayuco con hasta 100 inmigrantes cerca de El Hierro

La madrugada de este domingo ha dejado una de esas imágenes que estremecen en el Atlántico. Salvamento Marítimo ha logrado rescatar un cayuco que se acercaba a El Hierro con entre 70 y 100 personas agotadas y sin recursos, un viaje extremo que terminó en tragedia al confirmarse la muerte de cuatro ocupantes y la evacuación urgente de varios inmigrantes que llegaron al puerto de La Restinga al límite de sus fuerzas.

La alerta se activó a las 6.25 horas, cuando el 112 comunicó al Centro de Salvamento en Tenerife la llamada de una embarcación que pedía auxilio y se encontraba frente a la costa herreña. Minutos después, el centro coordinador logró contactar con uno de los pasajeros, que describió una situación límite, sin agua ni alimentos y con el cayuco detenido ya a unas 16 millas de la isla.

A partir de ese momento se puso en marcha el dispositivo de rescate. Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que se dirigieron a la zona señalada por la geolocalización de la llamada. En torno a las 8.15 horas, la embarcación de Salvamento informó de que había procedido a recuperar a los ocupantes del cayuco, entre los que se encontraban personas en muy mal estado y varios fallecidos.

Una vez en el puerto de La Restinga, el operativo sanitario y asistencial desplegado en el muelle atendió a los supervivientes. Siete de ellos fueron evacuados al centro hospitalario de la isla para una valoración más completa, con al menos un paciente en situación grave. El resto quedó bajo supervisión del personal sanitario y de los equipos de atención humanitaria.

Mientras se cerraba el primer rescate, Salvamento Marítimo activó un segundo operativo. El helicóptero Helimer 201 y la salvamar Diphda salieron de nuevo a la mar en busca de otra embarcación precaria cuya presencia se había comunicado a los servicios de emergencia. Por ahora, las labores de rastreo no han permitido localizar ese posible segundo cayuco.

En paralelo, los equipos intervinientes analizan los números de teléfono utilizados en las llamadas de auxilio para comprobar si corresponden a contactos distintos o si el supuesto segundo aviso podría proceder en realidad del mismo cayuco ya rescatado. Esa verificación resulta clave para determinar si hay otra embarcación a la deriva en la ruta atlántica hacia Canarias o si se trata de un único incidente con comunicaciones cruzadas.