Detenido en Tenerife un líder de la camorra italiana y otro sicario del clan en una operación exprés de 72 horas

La Policía Nacional ha arrestado en Tenerife, en un intervalo de apenas 72 horas, a dos fugitivos reclamados por las autoridades italianas y vinculados con la camorra napolitana, sobre los que pesaban Órdenes Europeas de Detención y Entrega por diversos delitos. Entre ambos se enfrentan a penas que podrían alcanzar los 70 años de prisión, según la información trasladada por el cuerpo policial.

El primero de los arrestados está catalogado por los investigadores como objetivo de alto valor, en la jerga policial HVT, al ser considerado uno de los máximos responsables del grupo criminal Cancello Raia Cifariello, integrado en la camorra napolitana. Los agentes sostienen que, pese a encontrarse en Tenerife, podría continuar al mando de la organización mafiosa desde la isla aprovechando su aparente discreción y la cobertura que otorga el entorno turístico.

La investigación se puso en marcha a finales de octubre tras una solicitud de cooperación recibida a través de los canales de intercambio de información que la Policía Nacional mantiene con FAST Italia y la Oficina Sirene. A partir de esa comunicación, las autoridades italianas cursaron una Orden Europea de Detención y Entrega contra este ciudadano por chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, delitos por los que podría cumplir hasta 30 años de cárcel en su país de origen.

El operativo culminó el pasado miércoles con su localización en unos apartamentos turísticos situados en el complejo Rocas de Mar, en el sur de la isla. Desde ese alojamiento, y siempre según la investigación, el dirigente del clan habría seguido coordinando actividades delictivas del entramado mafioso, aprovechando la distancia geográfica respecto a Nápoles para dificultar el rastreo de sus movimientos.

El segundo prófugo detenido también mantiene vínculos con el mismo clan de la camorra. Estaba reclamado por las autoridades transalpinas por pertenencia a organización criminal y por homicidio, tras su presunta participación en un ataque con arma de fuego registrado en la localidad italiana de Striano en el año 2024, en el que se efectuaron hasta doce disparos contra otro hombre en plena vía pública.

En este caso, la alerta llegó a través de la Red ENFAST, la estructura europea especializada en la búsqueda de fugitivos. A partir de esa señal, la Policía Nacional abrió una nueva línea de investigación que permitió seguir el rastro del sospechoso en Tenerife, verificar sus movimientos y acotar su entorno hasta confirmar el lugar en el que se ocultaba.

El hombre fue finalmente localizado en un apartamento de alquiler vacacional en la isla, donde fue arrestado por los agentes sin que trascendieran incidentes durante la intervención. Con su captura se cierra un dispositivo que, en menos de tres días, ha permitido neutralizar en territorio español a dos miembros de una organización mafiosa considerada de alta peligrosidad por las autoridades italianas y europeas.

Ambos detenidos quedarán ahora a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en España para la ejecución de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega. Será este tribunal el que decida sobre su entrega a Italia, un país que mantiene desde hace años una estrategia de cooperación policial intensa con España en la lucha contra las organizaciones vinculadas a la camorra y otras estructuras criminales transnacionales.