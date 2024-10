Fuga de cerebros: una investigadora canaria que trabaja en Alemania lamenta que los jóvenes "nunca hemos sido una prioridad"

Pese a contar con un gran potencial, Canarias se enfrenta a la llamada fuga de cerebros y, por ende, al desafío de retener a sus jóvenes talentos. Cerca de 28.000 canarios han emigrado a distintas zonas de Europa, llevando sus habilidades laborales fuera de su tierra, como consecuencia sobre todo de los reducidos salarios y la escasez de oportunidades en las islas. Es el caso de Clara Vázquez, una joven ingeniera de Gran Canaria. Ella se corresponde con uno de esos talentos que tuvo que buscar pasada la frontera lo que no encontraba en su propio lugar de origen.

Durante los últimos años, Clara vive en Alemania donde trabaja como investigadora y se encuentra terminando su doctorado en la Universidad de Heidelberg. ¿Por qué Alemania? Se descantó por esta opción debido al fuerte apoyo a la investigación científica por parte del país, invirtiendo una parte significativa de su PIB en ciencia. De hecho, tal y como explicó en COPE Canarias, "eso ya se ve en las universidades, por sus infraestructuras y las oportunidades que nos dan a los jóvenes. Es muy barato estudiar aquí".

Además, también entra el importe económico. Porque estudiar en Alemania le ha permitido formarse a bajo coste. Según comenta la joven, solo pagas 400 euros al año, ya sea que curses una asignatura o 20, lo que prefieras. "Este tipo de facilidades me gusta porque veo que el sacrificio que pongo en lo que estudio da sus frutos", comenta. Igualmente, durante su formación, Clara pudo trabajar como becaria y recibir una compensación mensual, lo que le permitió adquirir experiencia académica. "Esas oportunidades no las tienes en España. En nuestro país no se valora tanto ese esfuerzo y sacrificio”, agrega.

Lo cierto es que, en el país germano, la joven de Gran Canaria es una profesional reconocida, donde la investigación se considera una inversión a largo plazo. Según indicó, “Alemania tiene la ciencia muy presente. Sabe que todo lo que uno invierte en ciencia, educación e investigación será algo que en el futuro te lo devuelva”..

A pesar de todo, Clara siente que en España los jóvenes nunca han recibido el lugar que merecen. "Nunca hemos sido una prioridad para los políticos", comenta. También quiso aprovechar para recordar cuando Paulino Rivero, ex presidente del Gobierno de Canarias, animaba a los jóvenes a estudiar en el extranjero. “Eso me marcó mucho y creo que también a otros jóvenes. Ahora los que se quedan en Canarias tienen contratos y condiciones precarias, que en el extranjero serían impensables”.

Tanto es así que esta investigadora asegura que, de tener la oportunidad de hablar con el presidente o el delegado del Ejecutivo regional, les solicitaría que modificaran el enfoque hacia los jóvenes y el futuro. "Que no se centren solo en el turismo porque, a largo plazo, no será sostenible como nuestra única fuente de suministro. Canarias tiene oportunidades geográficas excelentes: sol, viento, mar... podríamos ser perfectamente sostenibles a nivel energético. Les diría que reflexionaran sobre lo que tenemos y apostaran por una investigación puntera”.

Crear vínculos entre las universidades canarias y los jóvenes que viven en el extranjero es otra de las cosas por las que cree que se debería apostar, fomentando así colaboraciones y ofreciendo estancias. Esto acabaría atrayendo a los estudiantes canarios que se encuentran fuera, pero también a aquellos europeos que tienen interés en llevar a cabo investigaciones en la zona.