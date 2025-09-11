Hallan un cadáver 125 metros de profundidad en un pozo abandonado de Tenerife

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife recuperaron este jueves un cadáver del fondo de un pozo abandonado en La Laguna (Tenerife). El hallazgo se produjo en el marco del operativo de búsqueda de un hombre cuya desaparición había sido denunciada recientemente en Tejina, también en el municipio lagunero, según confirmaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Durante los trabajos de rastreo, los bomberos introdujeron una cámara en el interior del pozo para evaluar el descenso. Las imágenes captadas mostraron lo que parecía un cuerpo en el fondo. Minutos después, un equipo de rescate descendió y extrajo el cadáver desde aproximadamente125 metros de profundidad, detallaron las mismas fuentes.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y se mantiene a la espera de la plena identificación del cuerpo. Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad ni sobre posibles indicios que apunten a la causa de la muerte.