Una mujer pierde la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una playa de Lanzarote

Una mujer, de 80 años, ha fallecido tras ser rescatada del mar en playa Dorada, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.54 horas en dicha playa, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertados de que unos bañistas había sacado del agua a una mujer que necesitaba asistencia sanitaria.

Seguidamente el personal del SUC constató que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, que no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.