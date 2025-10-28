Un hombre muere tras caer al suelo y golpearse la cabeza en Gran Canaria

Un hombre ha fallecido tras accidentalmente caer al suelo y golpearse en la cabeza en un parque de Lomo Los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido al mediodía de ayer lunes, 27 de octubre, en la calle Betania de Lomo Los Frailes, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron información sobre lo ocurrido, pudiendo concluir que el hombre, con antecedentes de alcoholismo, sufrió una caída al suelo, donde se golpeó la cabeza y murió en el acto, por lo que indicaron que se trata de una muerte accidental.