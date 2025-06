Pablo Rodríguez: "Desde que pueda quito las casas-contenedor de La Palma"

La Palma vive todavía las consecuencias de la explosión del volcán de Cumbre Vieja, iniciada el 19 de septiembre de 2021 y finalizada el 13 de diciembre del mismo año. Fue la erupción más destructiva en España en el último siglo: arrasó más de 1.200 hectáreas de terreno, destruyó unas 2.000 edificaciones -entre viviendas, fincas y comercios- y obligó a la evacuación de más de 7.000 personas. El impacto económico y emocional ha dejado cicatrices profundas en la población de la isla bonita, que todavía espera soluciones habitacionales definitivas.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reconocido este jueves en comisión parlamentaria que las denominadas casas-contenedor, instaladas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja para reubicar a parte de la población afectada, "no son dignas" para la vida de las personas. "Desde que pueda, las quito. Se lo he dicho a los alcaldes, al presidente del Cabildo; las elimino porque no me parecen dignas", afirmó con contundencia el dirigente en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista.

Rodríguez subrayó que estas estructuras han presentado múltiples problemas, especialmente filtraciones de agua, lo que ha obligado a realizar obras de emergencia para asegurar unas mínimas condiciones de habitabilidad. En contraste, el consejero destacó que las viviendas de madera entregadas a otros damnificados sí ofrecen condiciones más aptas para la vida diaria. Sin embargo, a pesar de las limitaciones actuales, el consejero aseguró que el Ejecutivo autonómico trabaja en un plan de vivienda específico para La Palma que contempla la construcción de 700 nuevas casas, más de la mitad de las cuales ya se encuentran en fase de licitación o diseño de proyecto. El objetivo, según dijo, es agilizar al máximo los trámites durante este año.

Heridas aún abiertas

Durante su intervención parlamentaria, Rodríguez también se refirió al estado de las infraestructuras viarias. En particular, abordó la situación de la carretera LP-2, sepultada por la lava durante la emergencia volcánica. Explicó que el proyecto original ha tenido que ser modificado y se ha descartado la construcción de un túnel para evitar retrasos prolongados. “Se han tomado las decisiones que se tenían que tomar para hacerlo lo más rápido posible”, dijo, mencionando que inicialmente no se optó por una obra de emergencia debido a las altas temperaturas del terreno volcánico, por lo que se adaptó la movilidad a través de la carretera de la costa.