Salvamento desembarca en Gran Canaria a 21 inmigrantes de una patera y auxilia a dos más

Salvamento Marítimo ha desembarcado esta madrugada en Gran Canaria a 21 personas que iban en una embarcación, de las cuales ocho han precisado asistencia sanitaria a su llegada por presentar patologías leves, y conduce a esta hora a esta misma isla y a El Hierro a otras dos expediciones de migrantes.



De la barcaza socorrida a las 22.10 horas de este domingo, y que llegó a Arguineguín a las 02.15 horas, han sido asistidos en centros sanitarios de la isla una mujer embarazada, otras dos de 25 años y cinco menores: dos de cinco años, uno de dos, otra de 6 y un bebé de año y medio, han precisado a EFE fuentes del 112 Canarias.



A esta hora, Salvamento Marítimo conduce a esta misma isla a 14 ocupantes de otra embarcación localizada a las 20.45 horas de este domingo y que se prevé que llegué a Arguineguín a las 10.15 horas, han informado las mismas fuentes.



Además, a las 06.30 horas de este lunes y a 20,4 kilómetros de la costa sur de El Hierro, se ha localizado otra barca con un centenar de personas, cuyo dispositivo de rescate y desembarco en el muelle de La Restinga no ha culminado.