El secreto de farmacia que se vende en Mercadona: tratamiento 'efecto buena cara' por 7 euros

La última novedad cosmética de Mercadona ha llegado con una advertencia implícita: no es un producto para todo el mundo. A pesar de su atractivo precio de siete euros y su promesa de devolver la luminosidad al rostro, las nuevas cápsulas de Vitamina C de Deliplus se presentan como un cosmético de uso específico. Su textura densa y su potente formulación están concebidas para actuar sobre pieles normales y secas que demandan un extra de nutrición e hidratación profunda. Esta búsqueda de un rostro radiante se alinea con otras propuestas de la marca, como el iluminador ideal que potencia el efecto de una piel jugosa.

De hecho, esta especialización se debe a la potencia de sus componentes. El tratamiento no es recomendable para quienes tengan la piel sensible, con tendencia a la dermatitis o que padezcan rosácea. Una concentración elevada de principios activos, aunque beneficiosa para ciertas dermis, podría desencadenar irritaciones o reacciones adversas en las más delicadas, por lo que su elección debe hacerse con conocimiento de causa.

No obstante, para las pieles adecuadas, estas cápsulas se revelan como un aliado formidable. Su función principal es doble: por un lado, atenúan las arrugas y líneas de expresión ya existentes y, por otro, actúan como un escudo contra las agresiones externas, como la radiación solar o la contaminación, que aceleran el envejecimiento cutáneo.

El secreto de su eficacia: una alta concentración de activos

La clave de su rendimiento es una cuidada selección de ingredientes. Cada dosis contiene un 10 % de Vitamina C pura, un conocido y potente antioxidante que trabaja para unificar el tono de la piel y, de manera crucial, estimular la producción de colágeno natural. Este activo principal se ve reforzado por la Vitamina E, otro antioxidante que protege las células y potencia los efectos de su compañera de fórmula. Esta tendencia de ofrecer fórmulas de alta eficacia a precios asequibles se refleja en otros lanzamientos, como un nuevo producto de Mercadona que los expertos recomiendan por su similitud con marcas de lujo.

Asimismo, esta combinación no solo convence sobre el papel, sino que también ha obtenido el respaldo de voces autorizadas en el sector. La experta en dermocosmética María del Carmen Padilla ha valorado muy positivamente el lanzamiento, llegando a calificarlo como un producto que "merece la pena". Según la especialista, el cosmético ofrece una excelente relación calidad-precio, democratizando el acceso a ingredientes de alta eficacia que tradicionalmente estaban reservados a gamas de productos mucho más costosas.