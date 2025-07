Más de 4.000 bonos cultura se han vendido en las tres primeras semanas de campaña en Cantabria

La ciudadanía ya ha adquirido más de 4.000 bonos cultura desde que comenzó esta campaña -financiada por la Fundación Santander Creativa (FSC)- el pasado 3 de julio. De esta forma, en apenas tres semanas, se han agotado la mitad de los bonos puestos a la venta, 8.000 en total, canjeables en una treintena de espacios culturales de la ciudad hasta el 31 de diciembre.

En colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio de Cantabria y el Banco Santander, el bono se puede comprar en la web de El Mercaderío (https://elmercaderio.es/bonocultura) y ofrece a la población la posibilidad de beneficiarse de descuentos en la compra de productos, entradas e inscripciones para asistir y participar en actividades culturales del tejido local, ha recordado este miércoles la FSC.

Este año se han unido a la campaña un total de treinta empresas y profesionales del sector, de los que nueve se han incorporado por primera vez. En concreto, el bono se puede canjear para adquirir libros y cómics en Freak Santander, una tienda de coleccionismo friki que abrió sus puertas en la calle Ruiz Zorrilla hace apenas dos meses. También en espacios de reciente creación dedicados a la formación en artes plásticas como el taller LIMO, impulsado por la artista Eva Gárate y Porbus, el espacio que dirige el artista Guillermo de Foucault desde donde imparte talleres y vende láminas de arte.

Del mismo modo, se han sumado espacios expositivos emergentes como MECHA y La Balda Print Estudio, donde el bono puede ser utilizado para comprar láminas de contenido artístico y obra gráfica. Además, este año se ha adherido a la campaña Quima Concept Store, un proyecto creativo fundado por Marie y Lara basado en el diseño de láminas "vintage" que, junto con las postales, se pueden adquirir con el descuento del bono en la tienda que regentan en la calle Hernán Cortés. También en Supersonic Discos, una tienda de música que abrirá muy pronto sus puertas en la calle San Francisco y en la que también se podrá aplicar el descuento del bono. Por su parte, los Cines Embajadores forman parte de la campaña ofreciendo a los espectadores la posibilidad de adquirir tres entradas con el descuento del bono en los pases programados de lunes a viernes.

El proyecto Talleres Coloniales se ha estrenado este año en la campaña y permite al público interesado disfrutar de descuentos en sus talleres y campus creativos. Además de estos nuevos espacios, el bono se puede utilizar en lugares ya habituales como las librerías Carmen Alonso, Ediciones Tantín, Gil, Re-Read, Nexus-4 y Némesis.

Y en Cromática, Distrito Zero y El Corte Inglés, (donde también es aplicable en música, películas y láminas). Asimismo, se puede usar en las clases de danza que ofrece el espacio Danzan-do, las inscripciones para las clases de dibujo y pintura de Espacio Alexandra y la compra de obras de arte, las entradas para las propuestas de Escena Miriñaque y El Principal, la tarjeta amigo del Centro Botín, en el cine Los Ángeles y en la tienda Tipo, uno de los espacios más veteranos del programa. Los bonos, de igual modo, se pueden utilizar para adquirir las entradas de los conciertos de la sala Rock Beer The New y en los siguientes festivales: el Festival Internacional de Santander (FIS), el Negrita Music Festival, La Plaza, Magdalena Winter, Sonorama Ribera Day, Magdalena en Vivo, Remember Campa, Hoky Music y el concierto que ofrecerá Alejandro Fernández el 22 de agosto en la Virgen del Mar.

Las condiciones específicas del canje en cada establecimiento adherido se pueden consultar en este enlace: https://www.santandercreativa.com/bono-cultura Como todos los años, el bono tiene un precio de 10 euros y un valor de 15 euros. Esto significa que la ciudadanía paga 10 euros por un bono que en los comercios tendrá un valor de 15. Esos 5 euros de diferencia son los subvencionados por la FSC. Cada persona, a través de su DNI y correo electrónico, puede adquirir un máximo de cuatro bonos a canjear en los establecimientos adheridos hasta que finalice la campaña, el 31 de diciembre.