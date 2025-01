La tortilla de patata con cebolla caramelizada que todos quieren comer en Cantabria

Lo de cómo es la mejor tortilla de patata tiene su miga y casi es imposible que haya dos personas que coincidan. Pero cuando una está buena, la cosa es más fácil y al final son los clientes los que hacen la mejor criba.

Pues basándonos precisamente en lo que dicen los clientes hay una tortilla en Cantabria que es un manjar de dioses y su secreto es que la cebolla está caramelizada. Básicamente si eres de los que les gusta la tortilla jugosa, esta es una opción que no puedes pasar por alto. No hay más que verla para que te apetezca comerla.

La receta tradicional es de la guisandera Gloria Paredes, que aunque ya está jubilada, ha pasado su técnica a quienes ahora gestionan este lugar que se ha convertido en un templo de la tortilla de patata, un plato muy simple que se convierte en una delicia cuando está bien hecho.

El sitio al que tienes que ir para probarlo está en Santander. Desde el año 2020 este local lo gestiona Álvaro Capiruchipi, que ha logrado una tortilla de patata igualita que la que cocinaba su predecesora.

Sin desvelar todos sus secretos, lo que si sabemos de la elaboración es que lleva patata de la variedad baraka, huevos de corral, aceite de oliva de 0,4 grados de acidez y un toque de sal. El justo y necesario para que la mezcla sea perfecta.

Además de la clásica, puedes encontrar otras opciones, todas ellas buenísimas, como son la rellena de de jamón con alioli, con bonito o de queso gorgonzola. Todas ellas tienen un textura perfecta, muy, muy jugosa, y con una costra fina que le da cuerpo a cada bocado. Apúntate el nombre de Bodi Mataleñas, porque es el lugar que te está esperando para matar el gusanillo de esos días en los que te despiertas con ganas de tortilla.

En este local todo se resuelve con una buena tortilla. Ante un día triste, tortilla; para celebrar una ocasión especial, tortilla; y como dicen en uno de sus eslóganes "All you need is love and tortilla". Pues no te olvides de ir a probarla, porque no todo el mundo sabe hacer una tortilla de las que se quedan en el recuerdo.