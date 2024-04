La delegada de Castilla-La Mancha arropa la continuidad de Sánchez: "¡Adelante presidente!"

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado hace unos minutos que continúa al frente del ejecutivo nacional: "He decidido seguir, con más fuerza si cabe. Una decisión que no supone solo un punto y seguido". El secretario general del PSOE ha declarado que "no es una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad".

Una decisión tomada tras cinco días de reflexión que Sánchez aseguró que necesitaba en su carta a la ciudadanía para analizar el futuro sobre su cargo.

Durante su comparecencia desde Moncloa, Sánchez se ha defendido de las últimas noticias sobre la imputación de su esposa, Begoña Gómez: "Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará, podemos con ella".

En cuanto se ha conocido la noticia, la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha arropado la decisión de su líder de partido: "¡Adelante presidente!, por todo lo que nos queda para hacer de España un país más justo y más solidario. Por el progreso y contra la intransigencia: más democracia", ha recogido en una publicación de su perfil oficial en X.

En la foto publicada por Tolón se puede apreciar la amistad desde hace años entre la delegada y el presidente, posando ambos en un ambiente íntimo.