Los nuevos ramales de la Tubería Manchega darán agua potable a 150.000 habitantes de Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo regional ya ha firmado el convenio de colaboración de 95 millones de euros para la construcción de los ramales prioritarios de la zona suroccidental del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega para Campo de Calatrava, Daimiel y Ciudad Real.

Esto supone la ampliación de la Tubería Manchega, que según ha informado la Junta en nota de prensa, es necesaria para asegurar el abastecimiento de agua a 150.000 personas de municipios que lo necesitan para beber, de doce municipios de Campo de Calatrava, además de Daimiel y de Ciudad Real y los municipios colindantes que se abastecen de la Mancomunidad del Gasset, lo que supone una garantía adicional de suministro de agua en caso de situaciones de emergencia. El objeto de la actuación es garantizar el abastecimiento de agua para consumos domésticos, en condiciones adecuadas de calidad y cantidad.

El presidente de Castilla-La Mancha hacía este anuncio en la mañana de este miércoles, en el marco de la inauguración de la nueva planta que la empresa logística Ontime ha abierto en Noblejas (Toledo).

En este contexto, junto al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el consejero de Fomento Nacho Hernando, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado también que “el sector económico debe tener siempre un compromiso social” y el entorno administrativo debe ayudar a este, y en la medida de lo posible, facilitar el crecimiento empresarial.

Suministro de electricidad para ‘El Terminillo'

Precisamente, a ese respecto ha anunciado que el Consejo de Gobierno, en la reunión del próximo martes, 3 de junio, va a dar el visto bueno a la licitación de las obras de suministro de electricidad de todo el ámbito de ‘El Terminillo’, en la provincia de Cuenca, por valor de 1,8 millones de euros.

El presidente García-Page ha aprovechado la ocasión para reivindicar el gran pacto al que se llegó tras las II Guerra Mundial, “hay que compartir y repartir la riqueza que se genere para mantener los pilares del Estado del Bienestar”. En este mismo sentido, ha apuntado que “en la sociedad actual “hay recursos para que la riqueza que generan las empresas revierta en recursos para toda la sociedad”.

“Uno de cada cuatro empleos que hay en esta tierra se han creado en los últimos diez años”, ha señalado el presidente autonómico orgulloso, a la vez que ha recordado que Castilla-La Mancha, “encabeza el ranking de confianza empresarial desde hace mucho tiempo”, significando, a su vez que el 75 por ciento de todas las empresas de capital extranjero implantadas en la comunidad autónoma, están “reinvirtiendo en la región”.

“Estamos en un escenario de estabilidad, consenso y acuerdo y ese clima se traduce en inversiones” ha dicho García-Page, subrayando que el agua, la energía y las infraestructuras son los tres pilares sobre los que este Gobierno está haciendo más esfuerzos.

“Estamos empeñados en que esta tierra no esté en medio de España, sino en el centro que, si ustedes me siguen, no es lo mismo”, ha matizado García-Page argumentando las ventajas que, para el mundo de la logística y las energías limpias, tiene esta región.

“Somos la caja torácica de Madrid”, ha referido el presidente de Castilla-La Mancha asumiendo que “esta zona es clave para no colapsar el desarrollo económico y de los transportes”.