Un todoterreno atropella y mata a un toro en un encierro en el campo en un pueblo de Guadalajara

El pasado sábado 5 de octubre se celebró un encierro en el campo en la localidad de Tendilla, provincia de Guadalajara, que terminó en tragedia.

Tal y como se puede observar en el vídeo, un vecino que conducía un todoterreno decide sortear al toro con el propio vehículo sin embargo lo que consiguió es atropellarlo y como consecuencia el animal murió al instante.

Cabe señalar que tras el atropello algunos de los presentes empiezan a aplaudir mientras que otros abuchean al conductor recriminándole lo acontecido.

En esta sentido, el partido animalista PACMA ha denunciado este lunes en su cuenta oficial en la red social 'X' los hechos ocurridos en este encierro de Guadalajara. "No tiene ningún sentido. Se acercaron al toro con un todoterreno, al que embistió, provocando su muerte en el acto. ¡Es intolerable! Está claro que para los asistentes la vida del toro les importa un pimiento, se lamentan porque no van a poder seguir divirtiéndose", expresan.

"¡Basta ya de maltratar y matar a los toros!", continúa la denuncia del partido animalista en 'X'.

Desde PACMA lamentan este tipo de eventos que según su criterio tienen como eje central "el maltrato y el sufrimiento animal", y repudian que, desde las administraciones, continúen promoviendo una "cultura de violencia contra los animales", amparada, afirman, por la "falta de regulación y control fruto de compromisos con el lobby taurino".

"Este nuevo episodio en Tendilla puede resultar impactante, pero no es un hecho aislado: es el resultado de una permisividad institucional que mana de la pasividad de los partidos gobernantes, como el PSOE y Sumar, que no mueven un dedo por acabar con esto, sino que pasan de perfil por no perder votantes", afirma el presidente nacional del PACMA, Javier Luna, en nota de prensa.