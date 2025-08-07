Un Guardia Civil herido grave en Manzanares tras ser arrastrado 200 metros por un conductor que intentaba escapar tras robar un vehículo

El ataque ocurrió durante la tarde del martes cuando el guardia civil, destinado en el puesto de Manzanares, intentó interceptar a un individuo que huía tras sustraer un automóvil. Según el comunicado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el conductor arrolló deliberadamente al agente al verse acorralado, arrastrándolo sobre el asfalto durante más de doscientos metros a gran velocidad. La violencia del impacto provocó múltiples lesiones que requirieron atención médica urgente.

Detención y movilización jurídica

El presunto autor fue capturado poco después por las fuerzas de seguridad. Mientras el agente herido era atendido, la AUGC desplegó de inmediato sus servicios jurídicos para defender sus derechos.

La organización subrayó que este episodio evidencia la extrema peligrosidad inherente a la profesión, donde los agentes enfrentan diariamente situaciones de alto riesgo durante intervenciones rutinarias.

Reivindicación de medidas de protección

Tras el suceso, la asociación renovó sus exigencias de reforzar la protección operativa y legal de los agentes. Insistió en que la seguridad de las fuerzas del orden debe ocupar un lugar prioritario en la agenda institucional, especialmente ante el aumento de ataques registrados en los últimos años.

El estado del guardia civil herido sigue pendiente de nuevas actualizaciones médicas. Desde diversos ámbitos, se ha expresado solidaridad con el agente y se reclama un compromiso firme para salvaguardar la integridad de los cuerpos de seguridad.