“Las residencias de Castilla y León no están colapsadas”. Así de contundente se mostró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, a una pregunta de los periodistas durante la conferencia telemática. En este sentido, reconoció que las plantillas de estos centros no están al 100 por 100, pero reiteró que “eso no supone que haya un colapso”.

También defendió la actuación de la Junta en estos centros, pese a ser uno de los focos de contagios más grande por el coronavirus, ya que aseguró que “se está trabajando desde antes del Estado de Alarma, mandándoles antes de que finalizara el mes de febrero, que medidas de limpieza y protección tenían que llevar a cabo".

Isabel Blanco afirmó que “vamos actuando en cada una de las residencias en función de las necesidades que van surgiendo. Hemos estado presentes facilitándoles equipos de protección, ayudando a contratar personal por diferentes vías y por diferentes situaciones”.

La consejera también anunció que durante esta semana se está elaborando un nuevo modelo de trabajo dividido en cinco grupos, en función del número de usuarios confirmados con Covid-19 o con síntomas: el primero, sin ningún caso. El segundo con menos de un 10 por ciento. El tercero, entre un 10 y un 30. El cuarto, entre un 30 y un 60 por ciento. Y el quinto, de más de un 60 por ciento de casos. Al respecto, señaló que “aunque estamos pendientes de la misma forma de todos los centros”, los que más preocupan son los del quinto grupo, y los del segundo, tercero y cuarto, “para que no pasen al quinto”.

Por otra parte, Isabel Blanco informó de que La Junta de Castilla y León ha decidido intervenir una residencia de ancianos privada ubicada en la localidad burgalesa de Briviesca que tiene falta de personal y donde además 21 de sus 29 residentes han dado positivo por coronavirus.

En este sentido, explicó que una parte de estos usuarios serán trasladados a la residencia pública de Miranda de Ebro, mientras que el Gobierno regional está hablando con las familias de los que han dado negativo por si quieren llevárselos a su casa.

Datos

En cuanto a los datos, hasta este viernes 905 personas mayores fallecieron con Covid-19 y 1.051 con síntomas compatibles. Además, Isabel Blanco señaló que 555 de estas personas fallecieron en un hospital y 1.401 en las propias residencias.

