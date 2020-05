Castilla y León no va a pasar a partir del lunes a la Fase 1 en su totalidad. Lo harán apenas 53.000 habitantes de 26 zonas básicas de salud. Y no lo hará porque se siguen registrando nuevos casos cada día. En las últimas 24 horas la Comunidad suma 105 nuevos contagios confirmados por PCR, quince más que el miércoles, que elevan la cifra total de positivos a 22.537, de los cuales 17.625 están ratificados por este mismo test molecular. Además, el sistema informático Medora que registra los casos sospechosos, los leves, moderados y graves desde la Atención Primaria contabiliza ya 59.739 casos desde que comenzara la pandemia, de los cuales se mantienen activos 36.507, de los cuales 950 se han localizado en las últimas 24 horas. “Tenemos un ligero aumento pero es un repunte claro”, advierte la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante el parte diario de la evolución de este virus en la Comunidad, quien asegura que hay que tener cuidado porque todo lo que se haga va a tener consecuencias, mayores o menores según se respeten o no las medidas de prevención. " Si hay higiene de manos y distancia social estas consecuencias serán menos", apunta.

En este sentido, Casado alerta de que el coronavirus continúa ahí, que sigue habiendo transmisión comunitaria y asegura que hay personas que pueden ser positvas y están contagiando sin tener síntomas. Por ello, insiste en que no hay que bajar la guardia ni relajar las medidas de promoción, prevención y protección. E incluso reivindica la mascarilla y que se use siempre que no se pueda respetar ni garantizar la distancia social de dos metros. “La clave sigue siendo la cuarentena social, pero si levantamos esta debemos ser cautos con la higiene de manos y si la distancia no se garantiza hay que usar las mascarillas”, apunta Casado, al pedir una vez más cautela y prudencia por respeto a los más de 26.000 fallecidos en toda España y sus familias y porque mucha gente sigue sufriendo en los hospitales.

En estos momentos hay 723 personas hospitalizadas por la Covid-19, lo que suponen el 2 por ciento del total, 583 de ellas en planta, y 140 en las UCI extendidas, nueve menos que ayer, mientras que la ocupación media en los hospitales es el del 38 por ciento, y en las Unidades de Cuidados Intensivos expandidas, del 49 por ciento.

En las últimas 24 horas han perdido la vida por coronavirus en los hospitales 12 personas, que elevan la cifra total desde que comenzara la pandemia a 1.876 en estos centros hospitalarios confirmados por esta enfermedad. “Tenemos que cuidar estos datos y tener un respeto por los fallecidos y sus familias, porque no hay fotos pero es la realidad de lo que está pasando y esto nos obliga a ser prudentes en la desescalada”, afirma la consejera, mientras destaca que se han registrado desde ayer 82 nuevas altas hospiatalarias, que dejan la cifra total de curados en 7.231 pacientes.

En cuanto a los sanitarios, 1.850 se han reincorporado al trabajo tras superar la enfermedad mientras que ya se han realizado 16.663 pruebas PCR en estos profesionales, lo que supone el 38 por ciento del total, de las cuales 2.786 han sido positivas, el 6,4 por ciento. La consejera lamenta que el 12 por ciento de los profesionales de la Sanidad se han contagiado, pero se consuela con el hecho de que este porcentaje es inferior a la media del conjunto de España.

El número total de pruebas realizadas a la población castellano y leonesa en general asciende a 198.324, de las cuales 98.747 han sido moleculares PCR, siendo positivas el 18 por ciento, y 99.577 test rápidos, con un 6,8 por ciento de casos confirmados.

Finalmente, Casado agradece a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su papel en esta pandemia alertando ayer que el riesgo de un nuevo confinamiento es real si no se gestiona bien la desescalada y recordando que estas crisis sanitarias se resuelven con criterios epidemiológicos.

Además, recuerda el teléfono de apoyo psicológico a afectados por la Covid-19, el 900405030, anima a seguir enviando mensajes de apoyo y poemas a los ingresados en el correo electrónico apoyoafectadoscovid19@saludcastilayleon, insiste en la necesidad de no bajar la guardia mientras siga habiendo casos y advierte de que pasar de fases depende de todos, de mantenerse aislados ante la sospecha de padecer la enfermedad y mantener la distancia social y la higiene de manos. “Sólo así regresaremos a la nueva normalidad”, señala, a la vez que deja claro que “perder dos semanas no es perder sino recuperar posibilidades”.