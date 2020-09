Salamanca honra a su patrona con una ambiciosa programación cultural online

Salamanca se prepara para disfrutar lo mejor posible de sus no fiestas en honor a la Virgen de la Vega desde el lunes y hasta el 15 de septiembre, con un ambicioso programa cultural que por desgracia no podrá seguirse con público en directo debido a la situación epidemiológica de la ciudad, que ha regresado a una especie de fase 1 con restricciones de aforo que ha obligado a suspender la presencialidad de los espectáculos, que, al menos, sí que podrán verse a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Salamanca y en la página we www.ciudaddecultura.org, según informa este sábado el Consistorio que preside Carlos García carbayo.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos de teatro, música, danza y humor interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2, lo que supone un empujón y espaldarazo a las compañías locales en estos momentos de zozobra económica para este sector, muy afectado por la pandemia.

Destacan las catorce citas con el teatro dentro de una nueva edición del Festival de Artes de Calle que se desarrollará en el Patio Chico, sin público. En esta ocasión participan ocho compañías salmantinas entre las que se encuentran La Chana Teatro, Spasmo, Edulogic Producciones, Kamaru, Habichuela, Jes Martin´s, Animarts, La risa de la tortuga. En el Patio del Da2 habrá diecinueve conciertos en los que participarán: Baden Bah, Godaiva, Jim Brothers & Co, Texas Resaca Blues, Bicho pal monte, Narkada, Gautxori, 1945, Estrogenuinas, Zero!, Aira, Carbayo & Tucho Acoustics, Vinni Rose, Chef Creador, Bye bye Lullaby, Saravá, Sumarua, Aarón Salazar Quinteto Flamenco y la cantante de copla, María Mercedes.

También habrá música en directo,y en el Patio Chico se han programado los conciertos de Floros Ensemble (7 de septiembre) y Ángel Rufino El Mariquelo, acompañado de InBlauk. Mientras que en el Patio del Da2 habrá diecinueve conciertos en los que participarán: Baden Bah, Godaiva, Jim Brothers & Co, Texas Resaca Blues, Bicho pal monte, Narkada, Gautxori, 1945, Estrogenuinas, Zero!, Aira, Carbayo & Tucho Acoustics, Vinni Rose, Chef Creador, Bye bye Lullaby, Saravá, Sumarua, Aarón Salazar Quinteto Flamenco y la cantante de copla, María Mercedes.

Igualmente, la programación cultural Virgen de la Vega incluye también La Noche del Patrimonio, que se celebrará el día 12 de septiembre, de manera simultánea, en las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. En el caso de Salamanca será “El pequeño lago de los cisnes” interpretado por la compañía de Danza Íker Gómez-Teatro Físico. Los bailarines Xana Llaneza y Rubén Cobas serán los encargados de interpretarlo a las diez de la noche, en el Patio Chico. Y además se retransmitirá en streaming a través del perfil de GCPHE.

Además, dentro del apartado Abierto Patrimonio, un total de diez espacios patrimoniales estarán abiertos al público entre las siete y media y las doce de la noche: Ieronimus, el Cerro de San Vicente, el Pozo de Nieve, el centro de interpretación de las murallas, las torres de la Clerecía, Monumenta Salmanticae, Museo Taurino, la Filmoteca de Castilla y León, el Museo de Automoción y la Iglesia de la Vera Cruz. Para poder visitarlos será necesario ir con invitación.

En el apartado Vive Patrimonio se ofrecerán on line los espectáculos musicales “Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación”, “Gloria Canora. Una fantasía de zarzuela” y el espectáculo “Reporteros viajeros”, interpretado por Jes Martin´s y Miguel Martín. Este apartado tiene como objetivo dar a conocer nuestra cultura a los habitantes del resto de ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Finalmente, la programación cultural Virgen de la Vega se completará con la Muestra del I Festival de Humor de Acera, organizado por la compañía salmantina Víctor Samarkanda. Será el domingo, 13 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Patio Chico, sin público. Tres profesionales del humor, músicos cómicos, animador y monologuista de comedia pondrán en escena a pie de asfalto en conjunta comunión y emoción con su particular vestuario este show tan especial.