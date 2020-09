La nueva normalidad en Castilla y León: minuto a minuto

Jueves 17 de septiembre

10:00 El coste laboral cae un 6,8% en Castilla y León en el segundo trimestre

El coste laboral por trabajador y mes en Castilla y León cayó un 6,8 por ciento en el segundo trimestre del año, por debajo de la media nacional, que experimentó un descenso en este mismo periodo del 8,3 por ciento. Así, el coste laboral por trabajador y mes se ceró en 2.250,26 euros, cuando la media del país fue de 2.442,91 euros, según recoge hoy la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

09:30 Atienden a un joven de 25 años al resultar herido por arma de fuego en Nuevos Francos (Salamanca)

Un joven de 25 años fue atendido en el centro de salud de Alba de Tormes, donde llegó de forma particular con una herida por arma de fuego en la escápula. Desde el propio centro de salud alertaron a la sala de operaciones del centro de Emergencias 112 de Castilla y León de este suceso ocurrido en Nuevos Francos (Salamanca) y para lo que reclamaron una ambulancia para trasladar al joven al hospital de Salamanca, según fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112. Se trasladó el aviso a la Guardia Civil (COS) de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, que trasladó al herido al Complejo Asistencial de Salamanca-edificio Clínico Universitario.

09:15 Fallece el conductor de un turismo que se salió de la vía y quedó calcinado en la N-630 en las inmediaciones de Miranda de Azán (Salamanca)

Una persona fue localizada sin vida en el interior de un vehículo después de que varias llamadas alertaran a la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León de que un vehículo estaba ardiendo en el kilómetro 348 de la carretera N-630 en las inmediaciones del cruce hacia Miranda de Azán (Salamanca), según el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112. Según fuentes de la Guardia Civil, fue pasada la medianoche cuando el vehículo, un BMW728 se salió de la vía y quedó calcinado, resultando su conductor y único ocupante fallecido.

09:00 Ligero descenso de las temperaturas con chubascos y tormentas en el sur y oeste de Castilla y León

Castilla y León amanece este jueves con cielo nuboso y cubierto en la mayor parte de la Comunidad, donde se esperan chubascos y tormentas a partir del mediodía en los extremos sur y oeste, que podrían ser localmente pueden ser fuertes y con rayos y truenos. Tormentas que según la predicción de la Aemet se irán desplazando al resto de zonas de forma más débil, excepto en el tercio este donde serán poco probables. Vientos del sur al este, más intensos durante la tarde y temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero, con máximas de 29 grados en Zamora.

Resumen 16/09/2020

El miércoles deja varias noticias de alcance en Castilla y León, especialmente en materia sanitaria, donde la Covid sigue haciendo estragos en la Comunidad y la situación se está recrudeciendo cada día que pasa. Los datos del día no son nada halagüeños con 703 nuevos contagios, 292 brotes activos, 67 más que un día antes y 2.215 personas vinculadas a ellos, además de ocho personas más fallecidas en los hospitales.

Asimismo, la presión hospitalaria crece un poco más y ya son 57 los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) por Covid, tres más que el martes, mientras que en planta se encuentran 431 pacientes tratándose de esta enfermedad. El Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con doce enfermos por coronavirus, es el que tiene más hospitalizados en estas unidades de críticos de la Comunidad, seguido del Río Hortega, también de Valladolid, con once pacientes, y el Hospital Universitario de Burgos, con nueve. Mientras que en planta es el Complejo Asistencial de Salamanca el que cuenta con más infectados ingresados, con un total de 77.

Otra de las noticias del día es la visita del vicepresidente de la Junta a las instalaciones donde se atiende al teléfono 012 para consultas de ciudadanos con la Administración. Un servicio que se ha duplicado durante estos meses de pandemia. Los ochenta profesionales, que en la actualidad asisten en este teléfono, atendieron en el mes de agosto 66.250 consultas, una cifra que duplica la registrada durante el mismo mes de 2019. De ellas, 8.576 corresponden a Servicios Sociales, 8.042 a tributos y 5.350 a ayudas relacionadas con el empleo.

En materia económica y de empleo, el miércoles deja una buena noticia para los castellanos y leoneses, en general, y para los abulenses, en particular, en un momento importante donde las noticias en muchos otros ámbitos no invitan al optimismo. Y es que el sector de la automoción tiene futuro por delante en la Comunidad y la planta de Nissan en Ávila parece que no solo no corre peligro sino que, además, es una de las apuestas de la multinacional nipona del automóvil en su proyecto de futuro. Y es que, si por un lado, la Junta reafirmaba en boca de la consejera Ana Carlota Amigo, que visitaba la planta abulense, su compromiso con la automoción y con el plan diseñado por Nissan para la factoría de la ciudad amurallada, al asegurar que se va a sostener la inversión para mantener el empleo de calidad en Ávila y Castilla y León ligado a este sector, por otra parte, desde Nissan también había palabras de compromiso para con esta planta pese a las dificultades actuales por la pandemia. «El momento es delicado pero Nissan continúa con el proyecto de transformación iniciado en 2017», decía el director de Operaciones Industriales de Nissan Motor Ibérica, Javier Novo, mientras llamaba a trabajar con todos los actores para anticiparse a las dificultades y poner las «contramedidas» que sean necesarias.

En materia agrícola y ganadera, LA RAZÓN también se hace eco la orden que firmaba este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, por la que se reconoce como organización interprofesional a la asociación ‘Organización Interprofesional de la patata de Castilla y León’ que, integrando a las asociaciones más representativas del sector productor, transformador y comercializador, pretende ser un instrumento de ordenación y vertebración.

La interprofesional, tal y como manifiestan en su solicitud de reconocimiento presentada el pasado 20 de julio, se fija como primeros objetivos de trabajo los siguientes:

Ofrecer información digital con contenidos actualizados sobre el sector de la patata, con importancia para los operadores de Castilla y León, manteniendo, a su vez, una red de operadores que colaboren con información sobre el cultivo y comercio de patatas en la Comunidad.

Analizar las distintas variedades de patata empleadas en Castilla y León, con especial detalle de las superficies cultivadas de cada una de ellas y sus peculiaridades de cultivo.

Elaborar y actualizar el contrato homologado de patata, tanto para uso en industria como para fresco.

Diseñar una campaña de formación dirigida tanto a productores como a consumidores.

Comenzar una relación de largo plazo con los agentes de la distribución, para conocer qué actividades proponen para incrementar el consumo de patatas

Y, finalmente, en materia política, el miércoles deja la noticia de que el PSOE de Castilla y León podría apoyar los Presupuestos Generales de la Comunidad si el Gobierno autonómico “cumple” el Pacto por la Recuperación frente a la pandemia suscrito por todas fuerzas políticas con representación en las Cortes, salvo Vox y la Unión del Pueblo Leonés. Así lo aseguraba el secretario regional del partido del puño y la rosa en la Región, Luis Tudanca, quien urge al Ejecutivo de coalición entre PP y Cs que preside el popular Fernández Mañueco a presentar el proyecto presupuestario cuanto antes. “Tienen la mayoría suficiente para hacerlo y es incomprensible que a fecha de hoy aún no lo tengamos”, se queja Tudanca, mientras advierte a populares y “naranjas” que no conviene jugar con las Cuentas de la Comunidad, y menos ahora en una situación como la actual derivada de la crisis sanitaria del coronavirus que parece no tener fin.