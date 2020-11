El Ayuntamiento presenta la campaña “Valladolid ciudad próxima”

La concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, y el de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, han presentado la campaña “Valladolid ciudad próxima” acompañados por representantes de Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio.

Esta iniciativa busca apoyar al sector del comercio local de Valladolid, una ciudad que ofrece una inmensa variedad de productos y servicios, que contribuye a crear tejido empresarial reforzando la economía y el empleo local, a construir comunidad y a generar oportunidades dando vida a las plazas y calles de la ciudad.

La concejala Charo Chávez ha explicado que “como consecuencia de la pandemia, en los últimos meses, sectores como el del comercio o la hostelería están siendo duramente golpeados y buscamos, con esta campaña, generar esa imagen de Valladolid próxima en la que podemos encontrar todo tipo de productos servicios a los que acceder fácilmente. Queremos facilitar a los ciudadanos de Valladolid todas las formas de acercarse al comercio de la ciudad, al de los barrios y, especialmente, al del centro, informándoles, no solo de la oferta, sino de las maneras de llegar desde distintos puntos, desde el alfoz…para que no haya excusas a la hora de elegir el comercio de proximidad, pensando por ejemplo en las próximas Navidades, y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes frente a la Covid-19”.

Comprar en el comercio próximo se convierte en un gesto de ida y vuelta ya que se pone en marcha un ciclo de economía local que fija los recursos y la riqueza a nuestro alrededor, donde puede revertir de nuevo. Quienes atienden en el comercio de proximidad son también vecinos de Valladolid que ofrecen un trato cercano y personalizado. Y, además, se reduce la huella de carbono en las compras, al suprimir envíos innecesarios ya que tanto el comercio como el trasporte en la ciudad lo ponen realmente fácil para que los clientes puedan tener todo a su alcance.

Además, el Ayuntamiento, Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio, quieren facilitar el compromiso con los comerciantes de la ciudad y que los clientes no tengan que elegir entre precio o responsabilidad promoviendo iniciativas como el Bono Próximo.

Para dar conocer esta campaña se realizará un buzoneo incidiendo especialmente en el alfoz, habrá cuñas en radio, un spot en televisión o cartelería en prensa además de la contar con la propia web “Valladolid Comercio Próximo” (que registra ya más de 24.000 usuarios) para dar a conocer y potenciar el comercio de proximidad y todas las maneras de acceder a él.

Un gran mercado al aire libre muy accesible para recorrerlo

Valladolid se presenta como un gran mercado al aire libre donde poder acceder a todo tipo de comercios, gastronomía, patrimonio, ocio, cultura… de manera accesible, sostenible y segura.

Es una ciudad próxima, en espacio y en la cercanía de sus servicios y su comercio de proximidad, ese comercio “de toda la vida” que seguirá siéndolo gracias a la apuesta de los ciudadanos por él.

Valladolid ofrece gran facilidad para llegar hasta ella y moverse por sus calles ya sea a pie, en bici, en bus, en coche o en taxi.

El concejal Luis Vélez ha incidido en la importancia de “informar a los ciudadanos de las maneras que tienen de acercarse al comercio del centro, que son variadas, accesibles y cómodas. Hay que quitar los miedos a la gente de acercarse al centro y podemos colaborar con la campaña navideña, pero se puede extender a los próximos meses y años” y ha recordado que “esta campaña se centra no solo en los ciudadanos de Valladolid y visitantes sino también en los cerca de 100.000 habitantes del entorno metropolitano que diariamente conviven con los ciudadanos de Valladolid. Necesitamos que vengan a la ciudad de Valladolid a comprar, a trabajar, a estudiar, a realizar gestiones… y que elijan caminar, la bicicleta, el autobús, el coche particular o el taxi, otro de los sectores que no atraviesan momentos fáciles y que puede resultar también un medio de transporte cómodo y económico en una ciudad de tamaño medio como esta”, ha añadido.

El tráfico de la ciudad se ha pacificado con la peatonalización de más de 35.000 metros cuadrados de calles para que cada cual pueda disfrutar de toda su oferta al ritmo que quiera marcar, mejorando la calidad del aire y reduciendo sensiblemente la contaminación acústica y haciendo así de Valladolid un lugar más humano y pensado para las personas y el comercio de proximidad.

La bici puede ser otra de las opciones para recorrer Valladolid, que cuenta con más de 25 kilómetros de carril bici, 155 kilómetros en total con los ciclocarriles y ciclovías que permiten desplazarse por la ciudad de forma sostenible, saludable e

incluso divertida con total seguridad. Además, existen actualmente 176 aparca bicis por toda la ciudad, en especial en estaciones, paradas de tren y de autobús para facilitar el intercambio modal y se cuenta con uno de los mejores servicios de alquiler de bicicletas, Vallabici, para quienes elijan este medio de trasporte y no dispongan de una.

AUVASA permite también a Valladolid tener una de las mejores redes de transporte público urbanas, con una flota pionera en implantar el piso bajo y el gas como combustible que hace realmente atractivo elegir este medio de transporte. Hay más de veinte líneas con servicios especiales y bus nocturno que permiten alcanzar casi cualquier punto de la ciudad de forma fluida y respetuosa con el medio ambiente. Se ha priorizado su circulación en el nuevo esquema viario para que los desplazamientos en autobús sean más rápidos y eficientes con 6 kilómetros de carril bus/taxi, más de la mitad de nueva creación.

Quien opte por el vehículo privado en sus desplazamientos debe saber que dispone de siete aparcamientos subterráneos en el centro de la ciudad y siete aparcamientos disuasorios con más de 1.600 plazas disponibles, de los cuales el de la Feria de Muestras es gratuito si son dos o más los ocupantes por vehículo. Todo enfocado a que haya que perder el tiempo en dar vueltas con el coche buscando aparcamiento.

Además, para quien disponga de vehículo eléctrico, hay instalados más de sesenta puntos de recarga de uso público por toda la ciudad.

El taxi es otra de las opciones para moverse por la ciudad, tanto para realizar desplazamientos habituales como para salir en los momentos de ocio responsable, con 41 paradas repartidas por Valladolid. Además, al ser una ciudad de pequeño tamaño, el precio de los desplazamientos por sus calles resulta muy económico.

Ya sea Valladolid el lugar al que se venga a trabajar o desarrollar cualquier actividad o si es el escenario de momentos de ocio responsable tiene aún mucho por ofrecer para conocer y disfrutar y, ahora hora más que nunca, es muy fácil para acercarse a descubrirlo.