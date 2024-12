Soy cerrajero y así debes hacer una copia de la llave de tu casa: "Algunas máquinas no están bien equilibradas"

El hogar es uno de los pilares básicos de la vida de las personas. Es un bien totalmente necesario para sobrevivir. Una de las grandes preocupaciones de buena parte de la población es proteger su hogar, ya sea con alarmas, con videovigilancia o comprando puertas o cerraduras de alta calidad. Sin embargo, muchas veces al pensar en la seguridad se olvida otro de los instrumentos principales, las llaves.

En ocasiones es necesario hacer copias de las llaves por distintos motivos. El más habitual suele ser para entregar un juego a familiares o amigos por si en alguna ocasión se necesita. También se hacen por desgaste de una de las llaves o por olvido en algún lugar controlado. Si se pierden en un lugar desconocido, es recomendable cambiar la cerradura. Estas copias se pueden hacer en muchos establecimientos, pero el resultado puede ser diferente.

José Antonio Diéguez, cerrajero y vicepresidente de la Unión de Cerrajeros en España (UCES) explicó en una entrevista al 'Ideal' el motivo por el que estas copias se deben hacer en sitios de confianza. Existen negocios especializados de copias de llaves, ferreterías y otras muchas tiendas donde se pueden realizar copias. Sin embargo, no todas dan el mismo resultado: "Estos establecimientos tienen máquinas y lo que hay que buscar es que esa máquina sea lo más precisa posible para que el copiado de llave salga bien", explica José Antonio.

La recomendación a la hora de hacer llaves

"Es recomendable que las copias se hagan en sitios de confianza porque vamos a reproducir una llave de nuestro hogar", explica este experto. También añade que se debe buscar "un sitio en el que se hagan muchas llaves", ya que de este modo la máquina se utiliza continuamente y hay constatación de que las copias salen bien.

"Muchos negocios hacen llaves pero no es su actividad principal, por lo que sus máquinas no están bien equilibradas y surgen problemas, algo que no ocurre en las cerrajerías, donde cuentan con bombines para hacer pruebas y evitar cualquier tipo de error", afirma José Antonio, que centra toda su atención en el tipo de máquina que tenga cada establecimiento.

Los cerrajeros estiman que el 80% de las cerraduras del país están obsoletas larazon

También señala que el sitio no solo afecta a la seguridad, también a la vida útil de la cerradura: "Si la copia de la llave es buena estaremos prolongando la vida útil de la cerradura pero si la copia no es buena la llave funcionará con problemas o directamente no abrirá la cerradura".

Es muy habitual encontrar puertas en las que hay que empujar o girar varias veces hasta que se realiza el movimiento de apertura, esto puede deberse a la utilización de una copia durante un tiempo prolongado.

La recomendación final de José Antonio es clara: "Solo recomendaría ir a un negocio que llevara varios años en el sector y que tenga cierta fama de que las copias salen bien". Recalca la importancia de la calidad de la máquina: "Al copiar una llave hay que recurrir a profesionales de verdad porque solo así tenemos una garantía para la salud de la cerradura y la tranquilidad de la vivienda".