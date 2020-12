El toque de queda en Castilla y León

Martes 1 de diciembre

12:15 Asprona Bierzo lanza una campaña solidaria para llenar de ‘estrellas de inclusión’ los árboles de Navidad

La entidad Asprona Bierzo pone en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de fondos bajo el título ‘En Navidad, llena tu árbol de inclusión’. Por cada donativo de cinco euros, los donantes recibirán como recompensa un adorno navideño en forma de estrella elaborado por personas con discapacidad intelectual del centro de día que la entidad gestiona en el barrio ponferradino de Compostilla. Este año, los adornos consisten en estrellas de madera que los usuarios pintan con los colores típicos de la Navidad o envuelven en cuerda, para después pegar sobre ellas unas figuras con motivos navideños fabricadas por ellos mismos con resina natural. Para llevar a cabo los donativos, las personas interesadas pueden acudir en horario de 9 a 15 horas a las nuevas oficinas centrales de la entidad, ubicadas en el número 10 de la calle Clara Campoamor, en el barrio ponferradino de La Rosaleda, donde podrán recoger su recompensa en el mismo momento. Las donaciones también se pueden hacer efectivas a través de la sección alojada en la página web de Asprona Bierzo y los que opten por esta opción recibirán la ‘estrella de inclusión’ en su casa, mediante buzoneo.

12:05 Asovica Fadess presenta campaña de Navidad de su marca de productos Delirios elaborados por personas con problemas de salud mental

El Grupo Asovica Fadess de Soria ha presentado este martes la campaña de Navidad 2020 de la marca de productos Delirios Fadess Shop, donde ha dado a conocer la nueva línea de productos que han estado trabajando las personas con problemas de salud mental de la entidad durante estos meses, y que han contribuido a continuar los talleres pre-laborales a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. Los productos han sido presentados en la tienda Numanguerrix, que desde hace tres años mantiene una alianza con el Centro Especial de Empleo Servifadess S.L. no sólo para comercializar los productos diseñados y elaborados por personas con problemas de salud mental, sino para emplear a una persona con discapacidad, como apoyo a las labores de atención al público. Patricia Pascual, responsable del taller pre-laboral de Asovica, ha explicado que este año la producción ha estado centrada en la elaboración de productos de madera, que incluye como novedad el “Pack Relax Soriano” compuesto por una caja de madera con infusiones, una vela y un saco térmico anti estrés.

Presentación de la campaña de navidad de Asovica Fadess de los productos elaborados por personas con problemas de salud mental

Asimismo, ha destacado que la comercialización de este producto, es posible gracias a la donación de las infusiones, por parte de la empresa Soria Natural “Todo lo que se ha elaborado representa, sin duda, una motivación importante para los usuarios del Centro Pre-laboral, quienes van a evidenciar la utilidad que tienen los productos y trabajos que ellos mismos han elaborado”. Además de esta línea, también se comercializan a precios solidarios otros productos que han tenido éxito otros años como agendas artesanales, adornos de Navidad, postales, velas navideñas, velas sorianas, especieros, porta-bocadillos, yoyos, entre otros

12:00 Los contratos de personas con discapacidad caen un 30,8% este año en Castilla y León, según Randstad

Los profesionales con discapacidad en Castilla y León firmaron 3.508 contratos en lo que va de año, lo que supone un 30,8 por ciento menos en comparación con 2019, cuando se suscribieron 5.073. Además, este descenso fue 2,2 puntos porcentuales más acusado que la media nacional, de forma que la Comunidad acumula el 4,9 por ciento del total de España. Así se desprende del informe elaborado por la Fundación Randstad a partir de datos del SEPE. Analizando la serie histórica, el estudio revela que, tras alcanzar la cifra más baja del periodo estudiado en 2012 (2.782), el volumen de contratos a profesionales con discapacidad no dejó de crecer, hasta alcanzar el mayor número de firmas en 2017 (5.537), momento desde el cual

11:45 Detienen a dos personas por demoler dos antiguas naves con amianto en Burgos

La Guardia Civil ha detenido en Burgos a dos hombres de 44 y 55 años e investigado a otro de 62 como presuntos autores, en distinto grado de autoría, de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y contra la Salud Pública por la demolición irregular de unas antiguas naves, fabricadas con amianto. Según ha informado hoy la Guardia Civil, los hechos se investigan desde agosto de este año, cuando una patrulla del SEPRONA detectó, en una localidad de La Bureba, al norte de Burgos, lo que aparentemente parecían ser unos trabajos de demolición de unas viejas naves, con los tejados construidos con placas de fibrocemento, conocidas comúnmente como uralita, lo que llamó la atención de los agentes.

11:30 Investigado por fugarse tras causar un accidente y cuadriplicar la tasa

La Guardia Civil de Segovia investiga a un conductor que presuntamente provocó un accidente el pasado 23 de noviembre en la Autovía de Pinares A-601 (Valladolid-Segovia) en el resultaron dos personas heridas por huir del lugar, cuadriplicar la tasa de alcohol y dar positivo también en drogas. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Segovia, al investigado se le imputan tres delitos: Uno de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas, otro de abandono del lugar del accidente y un tercero de lesiones por imprudencia.

11:15 La Junta concede 63.000 euros a actividades de asociaciones en defensa de la Memoria Histórica

La Junta ha resuelto la convocatoria de subvenciones de 63.000 euros dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Zamora, según recoge la orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León. En concreto, las ayudas se destinan a exhumación, intervención arqueológica, investigación forense y antropológica, identificación, análisis de ADN y posterior inhumación, con 55.500 euros; labores de localización, con 6.900 euros; e investigación preliminar de fosas, con 600 euros.

Autoridades visitan los trabajos de exhumación en la Gravera de Barbado. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 23/09/2020

11:00 Fademur organiza el próximo viernes la jornada online ‘Construyendo un Futuro Sostenible para el Medio Rural”

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) celebra este viernes la jornada online titulada ‘Construyendo un Futuro Sostenible para el Medio Rural”, que pretende dotar de conocimientos y herramientas a aquellas mujeres del medio rural que tomen la iniciativa de emprender. La directora general de Desarrollo Rural de la Junta, María González, se encargará de la inauguración de la Jornada junto con la presidenta de Fademur CYL, Loreto Fernández. La mesa de expertas, estará formada por Nuria Martín y Patricia Monés, que tratarán los temas sobre herramientas de promoción del emprendimiento femenino en el medio rural. Finalmente, dos de las Socias de Lovepamur (Cooperativa de servicios de Proximidad en Palencia) comentarán su experiencia y trayectoria como emprendedoras del medio rural. Todas ellas han querido formar parte de este evento regional con el objetivo fundamental de “seguir avanzando hacia la igualdad de género en el medio rural en general y en el sector agrario en particular”.

10:45 El PSOE de Salamanca sugiere un proyecto en colaboración con las universidades para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados de uso público

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Salamanca una moción que propone, en colaboración con las universidades de la capital, la medición de la calidad del aire mediante el control de la concentración de los niveles de dióxido de carbono en espacios cerrados de uso público. El objetivo, según el PSOE, es “mejorar su calidad y garantizar un acceso seguro a todos los ciudadanos”. Los socialistas recordaron, a través de un comunicado, que “la calidad del aire es una de las cuestiones que más preocupan a las autoridades sanitarias en los últimos tiempos”. Especialmente en relación con la incidencia de la contaminación atmosférica y sus perjudiciales efectos sobre la salud de las personas. “Y mucho más, ahora, en la situación actual de pandemia del COVID-19”, subrayan.

10:40 La tercera edición de IndiaIndie recalará en Valladolid a lo largo de 2021 con la proyección de siete películas y un documental

La tercera edición de la muestra de cine independiente de la India tendrá lugar en Palma de Mallorca entre el 7 y el 11 de diciembre, con la proyección de siete películas y un documental sobre el músico Ravi Shankar, aunque posteriormente recalará en Madrid, Valladolid y otras ciudades españolas durante 2021. La muestra, que cuenta con la organización de la Casa de la India de Valladolid, descubrirá a los espectadores una representación de lo mejor del cine indio más reciente en hindi y otras lenguas regionales a través de largometrajes de temática social. IndiaIndie, que está comisariada por Bina Paul, vicepresidenta de la Kerala State Chalachitra Academy (Motion Picture Academy of the Kerala State) y directora artística del prestigioso International Film Festival of Kerala, contará en su tercera edición con la proyección de siete largometrajes.

10:30 La Junta concede autorización ambiental a Acor para su planta de producción de biodiesel y de cogeneración en Olmedo (Valladolid)

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicó en el Bocyl la concesión de autorización ambiental a la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria Acor, para su planta de producción de biodiesel y para su planta de cogeneración, en el término municipal de Olmedo (Valladolid), como consecuencia de la revisión de dicha autorización para adaptación a las mejores técnicas disponibles en la industria química orgánica de gran volumen de producción. A partir de la resolución hoy publicada, Acor dispondrá de un plazo de seis meses para la puesta en marcha de la actividad recogida en las modificaciones, conforme a las condiciones recogidas en la misma. Esa puesta en marcha se comunicará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Planta azucarera de Acor en Olmedo (Valladolid)

10:22 Trece empresas del medio rural abulense analizarán sus necesidades para hacer un uso “eficaz” de las TIC

Trece empresas del medio rural abulense analizarán sus necesidades para hacer un uso “eficaz” de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC), en el marco de una iniciativa del Área de Turismo, Asuntos Europeos y Energía de la Diputación de Ávila, a través del proyecto europeo Competic Interreg-Poctep. En total son 13 empresas y emprendedores de 11 municipios de la provincia –Las Navas del Marqués, La Adrada, Las Berlanas, San Esteban del Valle, Santa María del Tiétar, Ávila, Arenas de San Pedro, Los Llanos de Tormes, Hoyos del Espino, Muñana y Navaluenga- las que se han interesado por esta iniciativa denominada ‘Diagnósticos TIC’, que tiene el objetivo de “mejorar la eficiencia de algunos procesos desarrollados por las empresas que les ayuden a incrementar la rentabilidad por la vía del ahorro de tiempos o del incremento y fidelización del número de clientes”, explicó el diputado responsable del Área, Armando García Cuenca. “En numerosas ocasiones, pequeñas inversiones consiguen grandes resultados, y esto es lo que persigue el nuevo proyecto”, añadió.

10:10 La Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) abre en Madrid una tienda de Navidad por su 250 aniversario

La Real Fábrica de Cristal de La Granja, en el municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso, cumple 250 años de actividad y bajo el lema “Navidad tras el cristal”, en alusión a la insólita situación en la que nos ha sumido la pandemia, abre “Xtal Xmas”, una tienda efímera que se ubicará en el centro comercial “ABC de Serrano” durante el periodo navideño. Desde el 3 de diciembre al 30 de enero, en horario de 10 a 21 horas, de lunes a sábado. A pesar de las restricciones, argumentaron, estas fiestas siguen siendo un momento importante para celebrar con familiares y amigos. Aunque sea en círculos más reducidos, la Real Fábrica propone mantener el espíritu y reunirse a la mesa brindando con un producto acorde a la ocasión. No en vano, las piezas han sido elaboradas una a una de forma artesanal, empleando materiales de gran calidad y tradicionales técnicas centenarias de vidrio soplado con caña y tallado manual.

10:05 Cultura y Turismo destina medio millón de euros para conservación y restauración de patrimonio en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Consejería de Cultura y Turismo, que dirige Javier Ortega, anunció en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la resolución de una línea de ayudas por valor de 500.020 en subvenciones a personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin fines de lucro para conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural situados en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Por provincias, Ávila dispondrá de 27.959,45 euros, Burgos de 49.524,65 euros, León de 53.812,10 euros, Palencia de 82.937,24 euros, Salamanca de 2.010,78 euros, Segovia de 34.964,06 euros, Soria de 82.937,24 euros, Valladolid de 82.937,24 euros y Zamora de 82.937,24 euros.

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández, el director de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, y el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Pablo Regadera, acompañados por el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y la diputada Genma Villarroel JCYL 25/11/2020

9:42 Castilla y León sigue siendo el destino rural preferido en octubre pero con caída 63% en pernoctaciones

Castilla y León fue el destino rural preferido en octubre con 53.012 pernoctaciones que suponen un 63,1 por ciento menos que en el mismo mes del 2019, de acuerdo a los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto nacional, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un descenso anual del 52,2 por ciento en octubre, con un descenso del 37 por ciento en las del turismo nacional y del 85,1 del extranjero.

9:30 El Ayuntamiento de León activa el protocolo de prevención y contención de la covid-19 en la Escuela Infantil Dama de Arintero tras detectar cuatro positivos entre el personal

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha activado el protocolo de prevención y contención de la covid-19 que rige en las Escuelas Infantiles Municipales y ha dado aviso a las autoridades sanitarias competentes tras la detección de cuatro positivos entre el personal de la Escuela Infantil Dama de Arintero. Además, en colaboración con las autoridades sanitarias competentes, se ha realizado un cribado a todos los niños y niñas que habían estado en contacto con el personal contagiado que ha resultado negativo. No obstante, todos ellos permanecerán en cuarentena preventiva. El centro no se cerrará para que los niños que no habían estado en contacto con las personas que ahora han dado resultado positivo en las pruebas puedan acudir a las aulas.

9:00 Los 5,8 grados bajo cero registrado en Palacios de la Sierra (Burgos), la temperatura más baja en España

La localidad de Palacios de la Sierra, en la provincia de Burgos, alcanzó la pasada madrugada una temperatura de 5,8 grados bajo cero que ha sido el registro térmico más bajo de las últimas horas en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otros cuatro valores de Castilla y León se han situado en la madrugada de este martes entre los más fríos del país. En Fresno de Cantespino (Segovia) se llegaron a los 3,9 grados bajo cero; en Aranda de Duero los termómetros bajaron hasta los 3,7 grados negativos; y en Morón de Almazán y El Burgo de Osma, en ambos casos en la provincia de Soria, las temperaturas cayeron hasta los 3,6 grados bajo cero.

8:45 Protección Civil de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) recibe la Mención Honorífica

La Junta de Castilla y León concede a la Agrupación de Voluntarios de la Protección Civil de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la Mención Honorífica al Mérito a la Protección Civil a la Protección Ciudadana por la labor desempeñada desde la declaración de la crisis sanitaria. La ORDEN FYM/1239/2020, de 12 de noviembre, recoge la concesión de este reconocimiento a las Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad de Castilla y León, en reconocimiento a su labor altruista y voluntaria durante la pandemia de la Covid-19, luchando contra la propagación del virus y trabajando desinteresadamente por el bienestar de la población

8:30 La niebla dificulta la circulación en media docena de tramos de carreteras de Ávila y Salamanca

La niebla vuelve a ser protagonista una jornada más en varios tramos de carreteras de Castilla y León. En concreto, según la Dirección General de Tráfico (DGT), son seis los tramos afectados a primera hora de la mañana por la escasa visibilidad, en las provincias de Ávila y Salamanca, por lo que se pide extremar la precaución si se va a transitar por esas zonas. En concreto, la niebla afecta a la A-6 en Espinosa de los Caballeros, en la CL-505 en Ávila capital, en la N.502 en Villarejo del Valle y en la N.403 en El Barraco, todas ellas en la provincia de Ávila. En la provincia de Salamanca, se ven afectadas la A-62 en Ciudad Rodrigo y la A-66 en Guijuelo.

8:15 Bajan las temperaturas en Castilla y León

Sigue la tendencia a la baja de las temperaturas en Castilla y León, en donde en muchas de sus provincias se registrarán termómetros bajo cero sobre todo en la madrugada.

Buenos días, comienza el mes de diciembre también con previsión de cielos cubiertos en la Comunidad. La predicción de cualquiera de los municipios de Castilla y León puedes ponsultarla en este enlace: https://t.co/c1XnFJuh32 pic.twitter.com/RMcLBTpDH7 — 112 Castilla y León (@112cyl) December 1, 2020

Resumen 30 de noviembre

Los datos de la Covid-19 en Castilla y León mostraron una muy buena evolución con una caída del número de casos nuevos a más de la mitad respecto a la jornada del domingo, al contabilizar 296, es decir, 334 menos que este domingo. Se trata de cifras que no se registraban desde mediados de agosto, cuando los números fueron muy similares al contabilizar, el 24 de agosto, un total de 235 nuevos contagios. Por su parte, el número de fallecidos también mostró una tendencia a la baja aunque los decesos fueron 18, de ellos tres en residencias de mayores, el dato más bajo desde el 17 de octubre, cuando fueron 15 los fallecidos en total. Además, de los 15 fallecidos en los hospitales de la Comunidad, 10 procedían de centros residenciales. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad el número total de contagiados en la Comunidad se eleva hasta los 127.560, de los que 120.809 han sido confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Además, Castilla y León contabiliza 426 brotes (33 menos que ayer) a los que están vinculados 4.191 casos (319 menos). De los 296 nuevos casos detectados este lunes, casi el 43 por ciento corresponden a las provincias de Valladolid (64) y de Palencia (63). Además, se contabilizaron 51 nuevos en la provincia de Burgos; 39 nuevos casos en León; 30 en Zamora; 21 en Salamanca; 17 en Segovia; siete en la provincia de Soria y cuatro en Ávila. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Castilla y León acumula 127.560 casos confirmados, de los que 120.809 han sido mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PCR y antígenos). La provincia con más casos es Valladolid, con 29.401 casos totales; seguida por Burgos, con 22.196; León, con 20.905; y Salamanca, con 17.891. Les siguen Palencia (8.546), Zamora (8.101), Segovia (7.955), Ávila (6.956) y Soria (5.609). Por lo que respecta a las muertes en los hospitales de la Comunidad, la provincia más afectada fue la de León, con tres nuevos fallecimientos hasta los 772; dos registraron los hospitales de Burgos (464), Salamanca (600), Valladolid (751) y Zamora (284); y uno en los hospitales de Ávila (235), Palencia (201), Segovia (252) y Soria (162).

Además, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció que en Castilla y León la incidencia acumulada de los últimos siete días mantiene desde la primera semana de noviembre una “tendencia general de descenso”. Así, apuntó que en la última semana, sin datos aún consolidados por el Ministerio, la incidencia acumulada esta semana de 144,3 por cien mil habitantes, y aseguró que el índice de reproducción del virus “es bueno” y “tranquiliza mucho”, ya que “muchas semanas estuvimos por encima de 1, y ahora se sitúa en el 0,68”, marcando “una buena tendencia” de “disminución de la incidencia”. “El pasado viernes en España la tasa de incidencia era de 307,3 casos por cien mil habitantes y ahora, en los datos no consolidados, el Ministerio habla de 429,9 casos por cien mil. Teniendo en cuenta que la semana del 11 de noviembre estábamos en 963, eso supone que hemos bajado prácticamente casi a la mitad o más nuestros casos, y eso en una situación tan difícil como la actual es una buena noticia”, valoró. Casado afirmó que “todos nuestros sacrificios están sirviendo para algo, y afirmó que “las medidas adoptadas han sido duras pero poco a poco van dando el resultado esperado poco a poco”, ya que registran descensos “salvo la provincia de Burgos, que aún mantiene cifras muy elevadas”. Según expuso en declaraciones recogidas por Ical, el “punto de corte” para empezar a plantear que hay una “discreta mejoría” que permita a la Comunidad “salir del riesgo extremo” estaría “por debajo de 250”, por lo cual en la situación actual “seguimos en riesgo muy alto”.