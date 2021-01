Sanidad trabaja en un nuevo modelo para filtrar consultas en Primaria

La Consejería de Sanidad remata un nuevo modelo para filtrar las consultas de Atención Primaria, que en lugar de basarse en la demanda del paciente y la respuesta del médico, como ocurre en la actualidad, se centrará en las necesidades de salud y el abordaje multidisciplinar. Las nuevas Unidades Administrativas de Área de Atención Primara que se quieren implantar el próximo año se basarán en el trabajo conjunto de administrativos, enfermeros y médicos de los centros de salud. Habrá un protocolo para evitar que lleguen a las consultas sanitarias demandas propias del personal administrativo que, de hecho, es el que mejor preparado está para gestionarlas.

De este modo, se avanzará en eficiencia y en reconocimiento profesional de esta categoría, al tiempo que se descongestionarán consultas de Enfermería y Medicina de los centros de salud, con el objetivo de que puedan dedicar más tiempo a los pacientes. “Se trata de sacar la burocracia fuera”, avanza a Ical la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

“Siempre he defendido que lo que puede hacer el administrativo, que no lo haga la enfermera; lo que puede hacer la enfermera, que no lo haga el médico; y lo que pueda hacer la Atención Primaria que no lo haga la Atención Hospitalaria”. “Esto es un incremento de resolutividad”, defiende, para reconocer que en los centros de salud “hay demasiada burocracia” y que esta ‘descarga’ es una petición del colectivo.

De hecho, está recogida en el Marco Estratégico de Atención Primaria, aprobado en mayo de 2019 y avalado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS. Este documento marca la hoja de ruta para actualizar la planificación y una reforma ordenada de este nivel asistencial, tras 35 años de su puesta en marcha, y que ahora, con la explosión de la crisis del COVID-19, se hace más necesario que nunca. En concreto, alude a la necesidad de implantar medidas de desburocratización para reducir trabajo de escaso o nulo valor añadido, y disminuir tareas burocráticas y facilitar la accesibilidad de los pacientes.

Mejor organización

Casado reconoce que la Atención Primaria tiene una parte de burocracia “que es esencial, que la tiene que seguir haciendo el médico”, pero hay un porcentaje que una unidad de admisión puede resolver perfectamente. “El modelo pasa por canalizar la demanda desde el primer momento, con administrativos formados, creando circuitos claros, eliminando burocracia, organizando mejor las tareas administrativas”.

La previsión es que exista una unidad por cada área, dependiente de la Gerencia de Atención Primaria o Gerencia Asistencial, con representación de administrativos de cada centro de salud, y una unidad de coordinación central. Aunque no será necesario en todos los centros, está “claro que donde se necesite se contratará gente y se formará” para potenciar estas unidades.

“Es un modelo muy desarrollado en muchos países” y en Castilla y León existe “la firme voluntad” de emprenderlo, porque “lo que está claro es que al médico de Familia tiene que llegar el proceso clínico más importante o las dudas que estén más vinculadas con las necesidades clínicas del paciente”. Las Unidades Administrativas de Área de Atención Primara “van a permitir ser mucho más resolutivos y que el médico tenga más tiempo para abordar los problemas de salud de la persona”.