Ricardo Ortiz deja Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca y el partido le reclama su acta de concejal

El concejal delegado de Transformación Digital en el Ayuntamiento de Salamanca, Ricardo Ortiz, ha renunciado a seguir perteneciendo al Grupo Municipal Ciudadanos para pasar a ser concejal no adscrito, aunque desde la formación piden a Ortiz que entregue su acta.

Ortiz, en declaraciones a la agencia Ical, asegura sentirse “decepcionado” con sus ya excompañeros y señala que su marcha obedece a “una pérdida de confianza” debido a que existen “distintas formas de ver cómo hay que trabajar”. “No hemos podido llegar a ningún acuerdo en la metodología de trabajo ni en cómo hacer funcionar ese equipo”, ha explicado Ortiz.

Ortiz ha agradecido a los comités autonómicos y provincial de Cs su labor y “las gestiones que han hecho durante los últimos dos meses” para intentar evitar su renuncia a formar parte del Grupo Municipal.

“He renunciado a todo, pero me he puesto a su disposición para lo que necesiten”, ha señalado, aunque ha afirmado que “va a ser difícil”. Ortiz ha apuntado que su intención es continuar militando en el partido, puesto que no ha presentado su dimisión dentro de la formación, aunque “entenderé lo que tenga que hacer el partido”.

Mientras, el Grupo Municipal le ha solicitado su acta de concejal “en virtud del compromiso suscrito con la formación naranja a través de la Carta ética de Ciudadanos y tras presentarse a las elecciones municipales bajo el amparo y las siglas del partido liberal”.

De la misma manera, desde Ciudadanos afirman que cualquier persona independiente adscrita a la formación como cargo público designado “se compromete a abandonar los cargos públicos que ostentase en representación de Cs si así le es requerido formalmente por los órganos centrales del partido”.