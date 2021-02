La ciencia se suma a la prohibición de cazar al lobo

Cerca de seiscientos científicos, entre los que figuran Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD); Miguel Delibes de Castro, Javier Castroviejo, Miguel Ferrer, Fernando Hiraldo, Juan José Negro y Xim Cerdá, exdirectores de la EBD, y Pedro Jordano y Fernando Valladares, investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). han firmado este sábado una carta abierta en favor de la protección del lobo ibérico, la ciencia y la coexistencia con otras actividades, como la ganadería extensiva.

Los firmantes apoyan que se proteja al lobo ibérico por “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”.

Además, indican que “el lobo ibérico es una especie con una importancia extraordinaria para mantener y recuperar el equilibrio y la salud de los ecosistemas” en España, por lo que piden a todas las administraciones implicadas que “trabajen de forma coordinada y constructiva, y basándose siempre en el mejor conocimiento científico disponible, por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales”.

“Reclamamos, en un contexto global de alarmante pérdida de la biodiversidad en nuestro país y en todo el mundo, que las decisiones que afectan a la conservación de la naturaleza se tomen en base a criterios científicos y no se supediten a intereses económicos o políticos”, reza el manifiesto.

Ese proceso reglado comenzó en octubre de 2019, cuando la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) planteó a Transición Ecológica que valorara la posible inclusión del lobo como ‘vulnerable’ en toda España dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ello supondría dar la máxima categoría de protección al lobo, pero el Comité Científico dictaminó que no hay suficiente información para ello y propuso que, subsidiariamente, se incluya a la especie en el Lespre, lo que supone un único régimen de protección en toda España, prohibir la caza deportiva y que cualquier control poblacional sea excepcional, controlado y bajo criterios científicos.

Los firmantes de la carta abierta respaldan a los 19 miembros del Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (puesto en marcha en 2011 y que cuenta con nueve representantes designados por las comunidades autónomas, cinco por las ONG y cinco por la Administración General del Estado), que, según apunta el manifiesto, “con total independencia han reconocido el valor ecológico del lobo ibérico y la necesidad de conservar y gestionar su población como una única”, justificando así la necesidad de incluir esta especie en el Lespre.

Además, los científicos suscriben la decisión de Transición Ecológica de incluir al lobo ibérico en el Lespre siguiendo el dictamen del Comité Científico, lamentan “las descalificaciones de diferentes sectores y administraciones cuestionando la validez del dictamen del Comité Científico” y rechazan “las presiones para que ese dictamen no sea tenido en cuenta, ya que supondría un grave precedente para otros cientos de especies cuya conservación dependen de la imparcialidad de este tipo de mecanismos administrativos”.

El campo y la Junta darán la batalla

Un apoyo que contrasta con la opinión de las regiones más afectadas como son Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia, que acaparan al 90 por ciento del total de lobos en España, y que han hecho un frente común para impedir que se proteja a este animal.

Desde el campo han mostrado su absoluto rechazo y anuncian protestas y movilizaciones para intentar que el Gobierno de España dé marcha atrás. “La posición del Ministerio es insoportable. No nos quiere escuchar, no da marcha atrás y lo dice con toda la saña. El lobo ataca y ahí están los datos incuestionables. En Castilla y León sobran muchos lobos, por mucho que los científicos que asesoran a la ministra digan que no. Los que estamos en el campo sabemos cuál es la realidad”, asegura el responsable de Medio Ambiente de la organización agraria COAG en Zamora, José Manuel Soto, quien advierte que van a dar la batalla.” La situación es especialmente difícil con la pandemia porque es más complicado convocar pero daremos toda la batalla que podamos, estudiando todas las posibilidades, incluida, por supuesto, la jurídica”, señala

También el colectivo de veterinarios de Castilla y León alza la voz en contra del cambio en el estatus legal del lobo ibérico en España, que permite su caza, al incorporarlo la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del ministerio de Transición y Reto Demográfico al listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Una situación, que a su entender va “a provocar el cierre de numerosas ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la España Vaciada”.