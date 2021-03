Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 21 de marzo

09:30 El cribado masivo de Borobia, en Soria, arroja 18 positivos en las 114 pruebas

El cribado masivo con antígenos de segunda generación para detectar casos de COVID-19 en la zona de Borobia (Soria) arrojó 18 positivos en las 114 pruebas realizadas, es decir, 15,78 por ciento. Estos casos se suman a los cuatro detectados entre el jueves y el viernes, con tres y uno en cada caso, con lo cual ya son 22.

Ante el elevado número de resultados positivos a la COVID-19 diagnosticados, la Delegación Territorial de la Junta en Soria, solicita a la población que reduzca sus relaciones a los convivientes, que extreme al mínimo sus desplazamientos y que cumpla en su totalidad las actuales medidas sanitarias y sectoriales en vigor para reducir la cadena de contagios.

En este sentido, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, se ha puesto en contacto con el alcalde de Borobia, José Javier Gómez, quien publicará un bando municipal incidiendo en la necesidad de cumplir estas medidas por los vecinos de Borobia.

09:15 Castilla y León llama a conocer, compartir y cuidar los montes en el Día Mundial de los Bosques

Este domingo se celebra el Día Internacional de los Bosques, una jornada en la que Castilla y León quiere mostrar al mundo lo que es, la región más extensa de Europa y que cuenta con una de las mayores superficies arboladas. En concreto, abarca 9,4 millones de hectáreas, que acogen una diversidad de ecosistemas de alto valor ecológico.

De hecho, más de la mitad de la superficie de Castilla y León es forestal y, durante los últimos 40 años, la superficie ocupada por bosques ha crecido un millón de hectáreas.

Por este motivo, el Gobierno autonómico quiere aprovechar este día para animar a todos los ciudadanos a conocer, compartir y cuidar los montes. Y para ello, la Junta difundirá la serie divulgativa «Los montes de Castilla y León», a través de vídeos cortos sobre el patrimonio forestal de la Comunidad y sobre la realidad de un sector forestal considerado estratégico para Castilla y León.

09:00 Viento y frío en el inicio de la primavera

Castilla y León amanece este domingo ya de primavera con fuertes rachas de viento y frío polar, tras una noche de heladas generalizadas. En el nordeste nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en el extremo nordeste, que podrán ser de nieve por encima de 600 a 1000 metros. En el resto intervalos nubosos o poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto y máximas en ascenso. Heladas generalizadas, más intensas en zonas de montaña. Vientos del noreste, con rachas fuertes o muy fuertes en el nordeste.

Tiempo previsto en Castilla y León desde 20-03-2021 hasta 26-03-2021. Info siempre actualizada en https://t.co/8uWGYtNZE0 pic.twitter.com/J5ZYp7RM5S — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) March 20, 2021

Resumen 20/03/2021

El sábado deja varias noticias de interés de las que LA RAZÓN se hace eco en sus ediciones digital y en papel, como por ejemplo la evolución de la situación epidemiológica de la Comunidad, que se mantiene estancada, con los descensos de otros días paralizados, y suma 228 nuevos contagios y siete fallecidos más, todos ellos en los hospitales de la Comunidad (dos en Burgos y Valladolid; y una en Salamanca, Segovia y Soria).. Los brotes activos se mantienen en los 260 que había el viernes, pero suben las personas implicadas en ellos hasta las 1.650, 24 más que hace un día. De nuevo la provincia de Burgos con 61 focos y 510 implicados en alguno de ellos y en cuarentena es el territorio más afectado.

Las buenas noticias una jornada más siguen llegando de las 49 altas hospitalarias que se han registrado en las últimas 24 horas y que elevan a 27.665 el total de personas que han superado la enfermedad desde el mes de marzo del pasado año en nuestra Comunidad.

Además, las cifras de la situación del coronavirus en los hospitales dan cuenta este sábado de un descenso en 38 pacientes en total tanto en planta como en UCIs. Los hospitalizados debido a esta patología han bajado de 139 el viernes en las unidades de críticos a 135 hoy, y de 278 en planta a 262 este 20 de marzo.

Así, la ocupación de camas de cuidados críticos por covid ha registrado un ligero descenso en Castilla y León, al situarse este sábado en 26,06, frente a 26,78, mientras que la incidencia acumulada de casos a siete días se ha calculado en 54,11, la misma que el día previo, y a catorce días en 107,19, ante 107,31 de ayer viernes.

La noticia política del día viene del Congreso del PP en Ávila, que clausura el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien asegura que la moción de censura presentada contra él y contra el Gobierno de coalición de PP y Cs no va a salir adelante. Mañueco afeaba a Sánchez que esté más más preocupado en los sillones y en el poder además de empeñado en desestabilizar los Gobiernos de las Comunidades Autónomas donde no gobierna, que en atender las necesidades de los españoles y su futuro en plena pandemia. “Pero esto no va a ocurrir en Castilla y León”, decía Fernández Mañueco, mientras recordaba que esta estrategia del PSOE tampoco ha funcionado en la Región de Murcia y en la Comunidad de Madrid.

Unas palabras que llegan justo en un día en el que están empezando a salir mas voces del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en contra de la moción de censura que consideran desactivada, pese a que esta se ha reavivado tras la fuga de la procuradora de esta formación por Salamanca, María Montero, al grupo mixto como no adscrita, y que ha provocado que PP y Cs hayan perdido la mayoría en la Cámara autonómica.

También se conoce ya que la zamorana Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes será la encargada de presentar y defender la moción de censura en al atril del hemiciclo del Parlamento autonómico así como de presentar al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca.

Y el Ayuntamiento burgalés de Condado de Treviño anula el bando por el que aplicaba en el municipio las medidas restrictivas para frenar la pandemia del coronavirus acordadas por el Gobierno del País Vasco. De esta forma, acata la normativa establecida por la Junta de Castilla y León.

Y el Lambrión Chupacandiles, el nazareno que anuncia con el repicar de su campana el inicio de la Semana Santa en Ponferrada, volvió a recorrer las calles del casco antiguo de la ciudad y a dar vida a una tradición que se remonta al siglo XVII. En 2020, la crisis sanitaria que acababa de estallar obligó a suspender la tradicional salida del Lambrión, cuya campana pudo oírse, no obstante, a través de los altavoces de un coche de la Policía Municipal. Un año más tarde, Vicente Parra, el cofrade que desde hace más de 30 años se enfunda la túnica y el pucho negros, pudo volver a cumplir con el cometido que la tradición le asigna, aunque sin la habitual comitiva de niños que acompaña su caminar.