El Perfumerías Avenida de Salamanca pierde con las botas puestas

No pudo ser. Pese a dejárselo todo las jugadoras del Perfumerías Avenida de Salamanca no pudieron alzarse con la segunda Copa de Europa de baloncesto femenino. Pese a la derrota por 68 a 78 las charras no le pusieron nada fácil las cosas al todopoderoso UMMC Ekaterinburg.

El partido comenzó muy bien para las de Roberto Íñiguez, que con una buena defensa y un gran acierto en ataque terminaron el primer cuarto por delante, pero el fondo de armario de las rusas, con una rotación de doce jugadoras internacionales y pivots de más de dos metros dieron la vuelta al marcador, para irse al descando por delante por diez tantos 29 a 39. Una ventaja que ya no dejarían en todo el partido.

Orgullo en la victoria



ORGULLO MÁXIMO ante estas jugadoras que tienen un 💙 que no les entra en el pecho



SUBCAMPEONAS DE EUROPA pic.twitter.com/ms10mLuDXR — Perfumerías Avenida (@CBAvenida) April 18, 2021

El tercer cuarto comenzó con la superioridad de las rusas, pero, una vez más, el Perfumerías Avenida sacó la garra que tanto la acostumbra y poco a poco fue descontando la ventaja en el marcador. En esos momentos una acertada Tiffany Hayes, muy bien secundada por Katie Lou Samuelson, hizo que las rusas no se fueran en el marcador.

Final entre el Perfumerías AVenida y el UMMC Ekaterinburg

Los primeros minutos del último cuarto avanzaban de la misma manera hasta que una defensa en zona se le atragantara al UMMC Ekaterinburg, lo que hizo que el Perfumerías Avenida de Salamanca se colocara a dos puntos. Pero en ese momento una par de decisiones controvertidas de los arbitros, con una técnica incluida, y el físico de las rusas provocó que se volvieran a ir en el marcador hasta conseguir el resultado final de 68 a 78.

Las jugadoras rusas celebran el título

No pudo ser, pero la afición salmantina puede estar más que orgullosa de su equipo y del partido realizado contra un conjunto, el ruso, que ha ganado las tres últimas Euroligas del baloncesto femenino.

Hayes brilló, fue la más valiosa del partido con 29 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias; mientras que por el conjunto ruso la mejor fue Meesseman, con 19 puntos, ocho rebotes y tres asistencias.

Ficha técnica:

68 - Perfumerías Avenida (21+9+23+15): S. Domínguez, Hayes (29), K. Samuelson (7), L. Samuelson (6) y Hof (8) -cinco inicial- Cazorla (3), Leo Rodríguez (5), Milic (8) y Alarie (2).

78 - Ekaterinburgo (16+23+20+19) Vandersloot (12), Stewart (12), Quigley (9), Meesseman (19) y Griner (14) -cinco inicial- Alba Torrens (3), Beglova y Jones (9).

Árbitros: Yalman (Turquía), Juras (Serbia) y Vulic (Croacia). Eliminada por cinco personales Hof, de Perfumerías Avenida.

Pabellón: Final de la Euroliga de baloncesto femenino disputada en el Volkswagen Arena de Estambul (Turquía).