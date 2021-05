El coronavirus en Castilla y León: Domingo 9 de mayo

10:22 El Ayuntamiento de León se suma este domingo al Día de Europa

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud que dirige Vera López, se suma un año más a la celebración del Día de Europa, hoy, 9 de mayo, con la colocación de banderas en el antiguo Consistorio de la plaza Mayor. Durante todo este fin de semana el antiguo Consistorio de la plaza Mayor leonesa, en el corazón del barrio Húmedo, permanecerá engalanado con las banderas de los países que conforman la Unión Europea con el fin de que los leoneses y leonesas visibilicen el Día de Europa. Por ello desde la Concejalía de Juventud invitan a todos los leoneses a inmortalizarse con ese fondo europeo y subirlo a sus redes sociales bajo el hasta #DíadeEuropaLeón.

El Ayuntamiento de León se engalana con las banderas de países europeos

9:30 El PP de Burgos plantea incluir la plaza del Sobrado en los Fondos Europeos para la Recuperación

La conejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Maribel Bringas, ha planteado este domingo la inclusión de la plaza del Sobrado dentro de las propuestas para participar en la convocatoria de los Fondos Europeos para la Recuperación, Regeneración y Resiliencia. De este modo, el Partido Popular quiere recoger el guante lanzado por la presidenta nacional de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, quien durante su última visita a Burgos apeló a la colaboración interadministrativa para decidir qué proyectos deben financiarse ante lo denominó una oportunidad única. Bringas ha dejado claro que estos fondos europeos no pueden destinarse a la financiación de proyectos ya previstos, tal y como pretende hacer el alcalde Daniel de la Rosa, por lo que ha destacado la oportunidad que suponen para un emblemático espacio de la ciudad, como es la plaza del Sobrado.

La concejal del PP de Burgos Maribel Bringas visita la plaza del Sobrado

9:00 Tormentas y bajadas de temperaturas

El tiempo cambiará drásticamente en Castilla y León, con tormentas en algunas provincias de la Comunidad y el descenso de las temperaturas.

Resumen 8 de mayo

Los infectados por COVID repuntaron hligeramente, hasta los 323, frente a los 317 reportados ayer por Sanidad, aunque hubo diez contagios menos que el sábado pasado. Además, se han contabilizados dos fallecidos en los hospitales de Salamanca y Valladolid, por lo que la cifra ya alcanza los 5.714. Los dos muertos se producen después que ayer no se registrara ningún deceso en los complejos hospitalarios de Castilla y León, algo que no ocurría desde el 2 de septiembre. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad y recogidos por la Agencia Ical, Burgos lideró, un día más, el número de nuevos positivos, con 81, seguida por León y Valladolid, con 57 en cada caso. A continuación, aparecen las provincias de Zamora, 36; Palencia, 30; Salamanca, 21; Segovia, 19; Ávila, once, y Soria, otros once. Los infectados detectados las últimas 24 horas ascendieron a 304. En total, Castilla y León alcanza ya los 230.340 casos, con un total de 223.540 confirmados a través de pruebas diagnósticas de infección activa. Las provincias con más casos son Valladolid, León, Burgos y Salamanca, con 50.872, 40.013, 35.429 y 31.978. Además, hay 19.052 en Palencia; 17.301 en Segovia; 13.324 en Zamora; 12.573 en Ávila; y 9.798 en Soria. El número de fallecidos aumentó en dos personas en la Comunidad, tras registrarse un muerto en los hospitales de Salamanca, hasta los 836, y en Valladolid, hasta los 1.161. El resto de provincias se mantiene estable como los 1.147 en León; 704 en Burgos; 446 en Palencia; 429 en Zamora; 366 en Segovia; 339 en Ávila; y 286 en Soria. Los brotes bajan cinco, hasta 391, con 2.187, 76 por debajo del dato de la jornada precedente. Hay 87 brotes en Burgos (518 casos vinculados); 56 en Salamanca (369); 71 en León (330); 56 en Salamanca (369); 46 en Segovia (242); 48 en Valladolid (218); 21 en Ávila (142); 21 en Soria (111); 22 en Palencia (120); y 19 en Zamora (137).

Además, la incidencia acumulada de COVID-19 a 14 días en Castilla y León experimentó un ligero repunte, hasta situarse en 173,1 casos por cada 100.000 habitantes, cinco más que ayer y quince menos que el sábado pasado. Por el contrario, la incidencia a una semana se mantiene en los 76,3 casos, muy por debajo de los 95,6 de hace siete días, según los datos facilitados por la Junta y recogidos por la Agencia Ical. Por provincias, los peores resultados en incidencia a 14 días los continúa presentando Burgos, que sube otros diez puntos hasta los 318,7 casos, lo que sitúa a esta provincia en riesgo muy alto. Segovia, por el contrario, se mantiene en riesgo alto pese a pasar de los 238,4 de ayer a los 233,9 de hoy. En el mismo nivel se encuentran León y Soria, con 173 y 151,8 respectivamente, mientras que el resto se ubican en riesgo medio: Palencia (148,4), Salamanca (131,5), Valladolid (131,1), Ávila (119,8) y Zamora, que con 104,9 casos por cada 100.000 habitantes es la mejor situada. En cuanto a la incidencia a siete días, Burgos también presenta los peores datos y con 147,9 casos es la única provincia que encuentra en riesgo muy alto. En riesgo alto aparecen Segovia (90,5), Palencia (82,9), León (77,5) y Soria (75,3) mientras que el resto de provincias se encuentra en riesgo medio: Zamora (56,9), Ávila (55,1), Valladolid (51,8) y Salamanca (49,2).