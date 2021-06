Igea se ofrece a Ciudadanos: “Tengo intención de continuar sí o sí”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), no ha recibido aún contestación de la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, a su ofrecimiento para sumarse a la dirección nacional de Cs, tampoco a su interés por intervenir en la próxima Convención, pero tiene claro que se presentará a las primarias para encabezar la lista en esta Comunidad: “Tengo intención de continuar sí o sí”, ha resumido.

En una entrevista con la Agencia EFE, Igea ha negado que esta pretensión tenga que ver con sus aspiraciones personales, sino con intentar que los “avances” conseguidos en la forma de gobernar Castilla y León -”transparencia, sin clientelismo, limpieza...- no sea “flor de un día”, queden “asentados” y no puedan ser “barridos otra vez” de la Administración.

“Estos proyectos están aquí porque estamos nosotros, aquí ha gobernado el PP durante 30 años”, ha remarcado.”Mi intención es que esto permanezca, que la gente entienda que cuando se dirige a la administración se dirige con las mismas posibilidades de éxito el rico que el pobre, el empresario grande que el pobre...que cuando se dirige a la administración no hace falta invitar a cenar al “Miguel Ángel”, que los procesos normativos se hacen con limpieza, que no se compra el silencio de nadie con dinero público...quiero que todo eso quede asentado”, ha expresado sobre su intención de seguir al menos otra legislatura y cumplir así con la limitación de mandatos.

”Si puedo seguir haciendo eso, lo haré; si tengo que dejar de ser yo mismo y decir amén a todo por estar en un puesto, pues no estaré”, ha resumido al ser preguntado por la fórmula que puede aplicar para seguir desarrollando estas políticas, con o sin su partido actual, acercándose al PP o no.Y si no puede ser...”la medicina”, propone como alternativa en caso de no tener opción de seguir en el Gobierno: “Me gusta la política, tengo intención de seguir trabajando para hacer los cambios que son necesarios, a mi lo que me importa en política es cambiar la suerte de mis hijos, de la gente que convive conmigo...”.

”No estoy aquí para seguir siendo un personaje, para seguir siendo un personaje me voy al Hormiguero” (programa de A3), ha indicado el vicepresidente, convencido de que lo importante no es que sea “número 1 o número 5 en la lista del ayuntamiento de Villatempujo”, sino que sus conciudadanos vivan en “un sitio más limpio” y que entiendan “lo importante que es la libertad”.

Preguntado por si su partido tiene pulso tras lo ocurrido electoralmente en los últimos meses, Igea ha respondido inicialmente escueto: “Parece que sí”, a lo que luego ha añadido que son “parte esencial de dos gobiernos de coalición” -Castilla y León y Andalucía- y están presentes también en Ayuntamientos. “Mientras yo esté vivo, hay vida en el partido”, ha ironizado.

No obstante, casi como el médico que es, ha reconocido que Ciudadanos “tiene problemas de salud y hay que tomar medidas importantes...suero, medicación...”.En su opinión, la anunciada Convención de Ciudadanos para el 17 de julio próximo servirá para mejorar al “enfermo” dependiendo de cómo se plantee.

Aunque confía en que finalmente no vaya a “haber problema” y pueda participar y dirigirse a sus compañeros de partido, Igea ha reconocido que aún no tiene respuesta de la Dirección de Arrimadas sobre esta posibilidad, ya que con los Estatutos de su partido en la mano, tendría que ser invitado.

”Gemma aporta mucho en la Diputación”

Lo que no ha consultado con Arrimadas es su decisión de volver a presentarse a las primarias de Ciudadanos para elegir cabeza de cartel autonómico para 2023: “No, eso no está en los estatutos. Aún puedo hablar por mi mismo sin preguntarle a Inés lo que tengo que decir.

Este es un partido liberal, respondemos a las entrevistas sin guión, por lo menos yo”.Quién sí lo sabe es la coordinadora autonómica y la persona que, en principio, puede convertirse en su principal contrincante en las primarias, Gemma Villarroel, -”claro que lo sabe”-, mientras que en esa conversación que tuvieron ella no le confesó sus intenciones: “A mi ella no me ha dicho, ‘yo también’”.

”Gemma aporta mucho en la Diputación y en el Ayuntamiento (de León), que es donde tiene su trabajo y espero que pueda seguir aportando porque para nosotros es una provincia y una capital importantes, donde necesitamos gente capaz como ella”, ha respondido al ser preguntado por si Villarroel podría incorporarse al Gobierno autonómico en lo que resta de legislatura.

”No, creo que tenemos un gobierno estable, con personas muy preparadas que están haciendo un excelente trabajo, no veo necesidad de organizar ningún cambio en el Gobierno en lo que queda de legislatura”, ha comenzado por decir al respecto del “fichaje” de Villarroel para el Ejecutivo.

En cualquier caso, si llegaran a celebrarse primarias de nuevo, Igea ha confiado en que el partido, dado el precedente de 2019 con el supuesto ‘pucherazo’ frustrado en el proceso que le midió con Silvia Clemente, tenga “resuelto” que debe ser un procedimiento “transparente y dar seguridad y tranquilidad a los afiliados”, dejando que ellos “elijan en libertad y sin condicionamientos”.

Sin conocer con detalle el número de bajas de afiliados que ha vivido Ciudadanos en Castilla y León, Igea ha reconocido que ha disminuido y los acontecimientos y salidas vividos en los últimos meses “han repercutido en todo el partido”.

Ofrecimiento a Arrimadas, sin respusta

Preguntado también por la posibilidad de que se incorpore a la dirección nacional del partido como ha ocurrido recientemente con otros dirigentes autonómicos, Igea ha remarcado en este sentido que se ofreció a Arrimadas “después de lo de Murcia” -moción de censura fallida de la mano del PSOE y en contra del PP-.”Se lo dije personalmente por teléfono y después aquí (en Valladolid) delante de todos los procuradores, que son testigos, no puedo haber más que ofrecerme, eso sí, me ofrezco tal y como soy, lo que no voy a hacer es dejar de ser como soy y de mantener mi criterio”, ha avisado Igea, “sin prisa y sin ansiedad” al respecto.

Por otra parte, Igea, tras casi año y medio de gestión de la pandemia de la covid y casi al mitad de la legislatura autonómica, ha “pasado consulta” a políticos de varios partidos, al cantante Miguel Bosé y a sí mismo: “A mi es jodido obligarme a nada”, ha dicho para ilustrar que él es como es y que no tiene intención de cambiar.

En pocas palabras el vicepresidente repasa el papel de Pedro Sánchez, Alfonso Fernández Mañueco, Casado (Verónica y Pablo), Inés Arrimadas, Luis Tudanca, Óscar Puente y, por último, el suyo propio en este momento de la gestión de la pandemia.