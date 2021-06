Villarroel a Igea: “Nos debemos centrar más en vacunar y menos en primarias”

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, cree que “no es muy responsable” hablar de primarias “a dos años vista de las elecciones”, como acaba de hacer anunciando su candidatura para Cs el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, a quien ha recomendado centrarse “más en vacunar y menos en primarias”.

En una entrevista con la Agencia EFE, preguntada por si ella se plantea dar ese paso ahora, Villarroel ha expresado que prefiere “dedicar el esfuerzo y el tiempo a mejorar la vida de las personas” y desempeñar sus cometidos como coordinadora autonómica, diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de León.

”Yo las decisiones personales las respeto siempre, pero lo importante ahora es trabajar, porque no tienen ningún sentido, de aquí a dos años lo que pueda pasar, y creo que tenemos mucho trabajo por delante por hacer, es en lo que estoy centrada”, ha resumido Villarroel.

Ha asegurado que este debate en torno a las primarias no era algo que se le hubiera “pasado por la cabeza hasta que han salido estas noticias” con el anuncio de Igea, por lo que ha asegurado que su intención es no entrar a debatir este tema ahora mismo y, en este sentido, ha dicho que ni siquiera lo ha comentado con la Dirección Nacional de su partido. “Simplemente no es algo que esté en nuestra agenda hoy en día”, ha apostillado.

Por esta razón, Villarroel también se ha mostrado crítica con la pretensión de Igea por incorporarse a la Comisión Ejecutiva Nacional: “No merece la mena desgastarse ni perder tiempo en otras preocupaciones de estar o no estar en qué sitio...si Paco Igea está en un sitio muy importante donde puede hacer mucho por sacar adelante el proyecto de Cs...por eso creo que estas cuestiones son superfluas”, ha rematado.

Entre los trabajos que tienen por delante dentro del partido, Villarroel ha destacado la importancia de la Convención Nacional prevista para el próximo julio, en la que Igea ha pedido participar de forma directa, aunque necesita de la invitación de la dirección de Inés Arrimadas.

En el mismo sentido de la respuesta dada por Villarroel sobre la incorporación de Igea la Ejecutiva, la coordinadora autonómica ha remarcado que el partido ha articulado un canal de participación “muy grande” para que todos los integrantes de Cs, sean cargos públicos o afiliados, puedan realizar propuestas, lanzar inquietudes, reflexiones o críticas.

”El formato de la convención va evolucionando según va avanzando, tiene unos plazos y un reglamento, que no hay donde dirigirse directamente, que no hay un púlpito donde se vayan a dar discursos”, ha avisado Villarroel, convencida de que “no es una cuestión” de que vayan allí “todos a intervenir sobre qué queremos o qué esperamos, sino que el canal de participación es ese, tiene que haber cierta organización, porque si no no sería práctico”. “Se verá”, ha dicho sobre la invitación y la participación de Igea.

Y sobre la negativa del vicepresidente a que Villarroel pudiera incorporarse al Gobierno autonómico, al entender que está bien en la Diputación y el Ayuntamiento de León, la dirigente de Cs ha entendido que Igea “se aplicará lo mismo” y le parecerá “superfluo” estar en otros ámbitos diferentes a lo que tiene encomendados actualmente en la Junta.

”Lo único que me preocupa es el trabajo del día a día... llegar a conseguir que se note que Cs aporta un salto de calidad democrática y en hacer política. Y empezar a desechar esas cosas superficiales de estar o no estar”, ha zanjado.

En general, en sus encuentros con cargos y afiliados por las provincias que ha visitado, Villarroel ha percibido que está “satisfechos” y “más contentos que nunca, con mucha ilusión” por la convocatoria de la Convención Nacional, de donde confía en el que partido salga reforzado después de los últimos reveses electorales.

”Todo el mundo nos hace partícipe de lo necesarios que somos y de la importancia que tiene un centro liberal como el que representamos y nos reconocen los cambios que ha habido dentro de las administraciones desde que personas profesionales han dado el salto y Cs está en la política, ahora falta el paso de que realmente se conviertan en votos”, ha resumido.