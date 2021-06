Una cerveza segoviana que limpia los fondos marinos

Los chicos de “Vamos a Beer”, una cerveza nómada y solidaria que debate su residencia entre la sierra del norte de Madrid y el nordeste de Segovia, han vuelto a sacar otra cerveza completamente solidaria y con la que pretende ayudar a “Innoceana” en el estudio y la limpieza de los fondos marinos.

Una cerveza original por todos sus costados, con mango, turbia, ligeramente amarga y con toques de coco. una “cerveza fresca, ideal para el verano”., según indica el maestro cervecero Carlos Sanz, quien señala que el nombre “Mangurrián” viene de una “persona poco cívica de formas toscas y asilvestradas”, aunque en zonas de Segovia en ocasiones es usado como apelativo cariñoso que se usa con los colegas más cercanos.

Pero sobre todo, y lo más importante, es la causa benéfica de esta cerveza, que contribuirá a la limpieza, la preservación, conservación y estudio de los fondos marinos y la biodiversidad de los mares Canarios a través de Innoceana.

“El porqué de esta causa a pesar de extraña es sencilla. Vamos a beer nació como blog de viajes y cada viaje les inspiró a hacer una cerveza”, señala Sanz que explica que “retrasamos los viajes a Canarias al creer que Canarias era sol y playa, pero al llegar allí por primera vez y conocer sus bosques, sus volcanes, sus barrancos, su gastronomía… y sobre todo sus gentes no pude dejar de viajar a las islas. La idea de la cerveza surgió durante una conversación con un agricultor canario, que me abrió las puertas de su huerto y me hizo sentir como en casa. Me salió del alma decirle: “Me siento como en Segovia pero cultivando mangos. Desde ese momento no podía parar de pensar de desarrollar una cerveza que combine el sabor del cereal, tan característico de mi tierra con el toque tropical del mango, para crear esa cerveza que represente la Canarias rural que tan poco conocemos”.

Esa mezcla ha sido fielmente reflejada en la segunda cerveza que saldrá al mercado a finales de julio, con la colaboración de la cervecera segoviana 90 Varas y que actualmente se encuentra en proceso de Crowdfunding en el que puedes reservar tu cerveza.

https://www.lanzanos.com/proyectos/mangurrian-cerveza-rural-tropical-y-solidaria/