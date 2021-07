Salamanca se suma a la iniciativa “De Español a Español por la Constitución”

El hotel Las Claras de Salamanca ha acogido la presentación de la iniciativa “De español a español por la Constitución”. María Jesús Prieto Laffargue y Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, han leído la “Declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”. De esta forma la capital salmantina se suma a la actividad que ya ha contado con el apoyo de Soria, Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Los intervinientes han destacado la importancia de los momentos que vivimos ya que “se está quebrando el espíritu que trajo la reconciliación a todos los españoles en el 78″ y han asegurado que “desde la sociedad civil de base se quiere exigir con firmeza el máximo respeto al espíritu que nos unió a todos y que el Rey Juan Carlos I supo conducir para traer la Constitución y la democracia a España y siendo además todo ello un ejemplo único a nivel internacional”.

Se ha resaltado, asimismo, que “la ley es igual para todos, y todas las autonomías de España han de ser leales con la Constitución. Nos encontramos en un momento en el que las instituciones catalanas no están cumpliendo con ese espíritu, retando y amenazando constantemente al Estado, olvidando y menospreciando inadmisiblemente además al conjunto de los catalanes que quieren vivir en paz, así como al resto de españoles. La obligación del Gobierno es exclusivamente atender el interés general de todos ellos y no de quien quiere destruir al Estado”.

“Las graves ofensas al Rey, que es el Jefe del Estado, una vez más provocadas por la instituciones en estos días en Barcelona y con el beneplácito del Gobierno, son exactamente el ejemplo contrario a lo que ha de ser una democracia en Europa”, han añadido.

María Jesús Prieto Laffargue y Amalio de Marichalar han destacado también que “no se puede atentar contra la división de poderes y la independencia judicial, como así nos exige Europa; que no se puede laminar la libertad de educación, la libertad de prensa y que un estado de Derecho ha de ser muy respetuoso con esos pilares fundamentales de la democracia, apelando a ello desde la sociedad civil por incumplimiento de esas responsabilidades gubernamentales”.

Por este motivo, han indicado que “desde la sociedad civil, tal y como se hizo el pasado día 21 en Barcelona, en la sede de Cataluña Suma por España donde participaron, asimismo: Cataluña Suma por España, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana y Universitaris per la Convivència, se exige al Gobierno que cambie de socios para que no sean los que han sido condenados por sedición y con quienes el presidente del Gobierno no podría dormir tranquilo”.

“La sociedad civil exige el cumplimento del espíritu y la letra de la Constitución, pues se está quebrando todos los días y exige también que el Gobierno persiga el bien común anteponiendo sus esfuerzos con quienes están sometidos por las acciones xenófobas y supremacistas, en vez de permitir ser apoyado por sus actuales socios que quieren solo la destrucción de España”, han subrayado.

María Jesús Prieto Laffargue y Amalio de Marichalar han señalado que “el 21 de junio el presidente del Gobierno estuvo en Barcelona para vender la bondad de los indultos. También el mismo día 21 una importantísima representación de la sociedad civil de Cataluña: Cataluña Suma por España, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana y Universitaris per la Convivència y la del resto de España presentamos en Tarragona y Barcelona la Declaración, así como el día siguiente 22 de junio presentada en Las Palmas de Gran Canaria, para volver a la reconciliación del 78 y a la Constitución, pues el diálogo ha de ser con quienes están pisoteados y chantajeados todos los días por los supremacistas y xenófobos que son los que necesitan esa comprensión y no con quien quiere destruir España, como dicen los delincuentes sediciosos, con los que hay que dialogar exclusivamente para que cumplan escrupulosamente la ley, tal y como hace el conjunto de la sociedad, tanto de Cataluña, como del resto de España”.

Por ello han afirmado que “hoy desde Salamanca ratificamos todo lo anterior y tras lo ocurrido el día 21 de junio en Barcelona protagonizado de forma tan irresponsable por el Presidente del Gobierno, se ha querido apelar a la verdadera concordia de todos los catalanes y resto de españoles en vez de querer desunirlos y se ha exigido al Presidente del Gobierno un radical cambio de actitud y de sus acciones diarias para proteger el interés general de todos los españoles. A lo largo de estos últimos días se pretende también un indulto de todo lo sustraído ilegalmente por los sediciosos en Cataluña y el Gobierno ilegítimamente con medias palabras, también ampara todo ello y sin reclamar que los prófugos de la justicia sean inmediatamente extraditados a España, lo cual no se puede admitir en un Estado de Derecho y en una democracia europea”.

Finalmente se han dado a conocer la página web defiendelaconstitucion.com de la iniciativa “De español a español por la Constitución” para adherirse a la Declaración leída y agradeciendo a todos los organizadores de Salamanca el acto de presentación de la Declaración que ya ha recorrido otras capitales como Soria, Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.