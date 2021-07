No se quede sin saber las noticias más relevantes este jueves en Castilla y León

Y tras varios meses de retraso, tras ver circular los trenes en dirección a Galicia, por fin llegó el día en que la estación de Otero de Sanabria, una pedanía con sólo 24 habitantes, es una realidad para los viajeros. Cuatro servicios hacia Madrid y hacia Galicia diarios y que permitirá conectar a la comarca sanabresa con la capital de España en menos de dos horas.

Una inauguración donde se estrenaba la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, en un acto donde ha estado presente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien destacaba que “cada sistema de comunicación que llega a nuestros pueblos y ciudades es un nuevo pilar sobre el que se soportarán los proyectos de vida de nuestra gente” y siendo éste “un paso más contra el déficit de infraestructuras del noroeste de España”.

El presidente ha reivindicado al Gobierno que aún quedan numerosas infraestructura pendientes en la Comunidad, entre autovías y ferrocarriles, “todas ellas prioritarias e imprescindibles para vertebrar Castilla y León y España, cuyas demoras restan competitividad a las empresas, frenan inversiones y lastran el desarrollo de algunas provincias”.

“Iremos donde haga falta para que se haga justicia”. Así lo manifiesta Alicia Puertas, la madre de Lucía, que fallecía hace tres años en un accidente de tráfico, cuando viajaba con su pareja y su hija de dos años, y fueron embestidos por un Porsche, en plena Avenida Castilla de Aranda de Duero, cuyo conductor daba una tasa de 0.9 miligramos por litro -totalmente ebrio-, circulaba a 120 kilómetros por hora en un tramo de 30 e iba sin luces. Un choque brutal que hizo que el vehículo donde viajaba la víctima y sus acompañantes se desplazara de más de 80 metros.

Tres años después, y tras sucesivos aplazamientos del juicio, por causas como el coronavirus, la sentencia llegaba condenando al conductor a dos años de prisión, pero con la recomendación que no entre en la cárcel por entender que se encuentra rehabilitado y por el arrepentimiento que ha demostrado en el juicio. Una “sentencia vergonzosa”, cataloga la madre de la fallecida en declaraciones a LA RAZÓN, quien relata los tres años de angustia vividos por esta familia para “al final encontrarte con esto. Es de locos. La vida de nuestra hija no vale nada”, lamenta.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto a la aprobación en el Congreso para reducir la temporalidad en el empleo público que «se puede hacer peor pero hay que entrenar. Es difícil hacer las cosas peor», señalando que se ha tomado una decisión sin consenso político ni sabiendo el parecer de las distintas comunidades.

Además ha advertido que el Gobierno regional regresará a los tribunales en el caso de que no se ejecute el pago pendiente del IVA de 2017, que supondrían 182 millones de euros para las arcas de la Comunidad. De momento, argumentó, que no han recibido respuesta alguna y que no se está cumpliendo lo dictaminado por el Tribunal Supremo.

Un bebé de un año de edad ha fallecido esta tarde al caerse en una acequia de la localidad palentina de Villaluenga de la Vega, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.

El suceso ocurrió pasadas las 17 horas cuando una llamada del propio médico de la localidad alertó al Servicio de Emergencia Castilla y León 112 del siniestro ocurrido en la calle Fábrica. Además de dar aviso a la Guardia Civil, el 112 también movilizó un helicóptero medicalizado y una UVI móvil.

Al parecer, el niño ha salido de la casa en la que se encontraba y ha caído a una acequia, sin que por el momento se conozcan más detalles sobre el accidente, han dicho a Efe fuentes de la Guardia Civil.

La quinta ola parece no tener fin. Una jornada más se vuelven a superar los 1.500 casos, concretamente 1.595 y con un nuevo fallecido en los hospitales de la Comunidad. Un virus que está afectando especialmente a los más jóvenes, la población no vacunada, aunque está atacando también a las personas que ya tienen las dos dosis completa y eso se está notando en la presión hospitalaria.