La Guardia Civil desmantela un punto de droga en el Tiétar con dos detenidos y aclara una estafa telemática

Importante golpe de la Guardia Civil en Ávila que, a través de dos operaciones denominadas ‘Báster’ y ‘Angoste’, ha permitido detener a dos personas y desmantelar un punto de droga en el Valle del Tiétar abulense además de aclarar una estafa telemática con la investigación de hasta catorce personas.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, informaba este viernes de estas operaciones junto al teniente coronel jefe de la comandancia de Ávila Gustavo Dorda Medina y el jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el teniente Raúl Osorio.

Las investigaciones en la ‘Operación Baster’ se originaron ante las sospechas del alto nivel de vida que estaban llevando los finalmente detenidos, ya que a ambos no se les conocía actividad alguna. A la vista de ello se procedió a investigar el domicilio llegando a descubrir la gran cantidad de flujos de visitas que recibían, unas 35 personas diarias, que permanecían pocos minutos en la casa.

Una vez que se descubrió quienes se dedicaban a realizar esta actividad delictiva, con la correspondiente autorización judicial, se procedió a realizar el registro domiciliario, donde fueron incautados 128 gramos de cocaína, 11.013 euros en efectivo distribuidos en billetes fraccionados, dos básculas de precisión y otros tantos teléfonos móviles.

Los presuntos autores, dos ciudadanos dominicanos, fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro. Hay que destacar que este punto de venta de drogas era uno de los más activos de la Comarca del Valle del Tiétar de los que se han erradicado hasta la fecha. Esta operación fue liderada por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro y han sido auxiliados en su fase de explotación por efectivos del Puesto de la misma localidad.

La segunda operación denominada ‘Báster’ permitió esclarecer una estafa de préstamo telemático de 60.000. Tras las investigaciones realizadas se han investigado a catorce personas, como presuntos autores de los delitos de estafa y apropiación indebida. Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada en Comisaría de Ávila. El asunto pasó a manos de la Guardia Civil, porque la persona afectada es vecino de una localidad de la provincia, señalaba el teniente Osorio.

La persona de mediana edad, que estaba pasando dificultades económicas, había contratado un préstamo personal “fraudulento” por 60.000 euros a través de una red social. Este hombre tras visionar una oferta muy atractiva telemática a través de una red social contactó con el presunto prestamista vía telemática y telefónica, y tras aprovecharse de su vulnerabilidad de la víctima le solicitaron diversos pagos en distintos conceptos de gestión por la contratación on line, hasta alcanzar los 63.000 euros.

Parte del dinero que entregó a estos embaucadores se lo prestaron sus dos hermanas, que le llegaron a entregar 40.000 y 7.000 euros. Las transferencias que realizó la víctima tenían como destino España, República Checa y Austria, según la investigación realizada por la Guardia Civil.

Al final iban pasando los meses y la víctima no terminaba de recibir el dinero comprometido por los presuntos estafadores telemáticos. Por ello, la víctima optó por poner la correspondiente denuncia ya que las personas con las que había contactado le seguían dando largas y no recibía el dinero comprometido.

Menos delitos

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno elogiaba la labor desarrollado por la Guardia Civil y en especial por los equipos Roca que son los encargados de la prevención de los delitos en las explotaciones agrarias, después que indicara que estos delitos descendieron un 85 por ciento en la provincia durante los últimos tres años (2019-2021).

Además, el teniente coronel Dorda destacó el hecho de que el personal de estos equipos es flexible. “Los delitos se han diversificado, y la labor de la Guardia Civil también se tiene que diversificar para llegar a todo tipo de delitos”, dijo Dorda, que comentó también la próxima formación de nuevas unidades en la lucha contra los nuevos delitos que van apareciendo, en especial los informáticos.

Además, recalcó el hecho de que a pesar de que se ponga atención a la lucha contra los nuevos delitos, en especial los informáticos, esto no quiere decir que se dejen de lado los delitos habituales, que según dijo, el esfuerzo se sigue haciendo para poder luchar contra ellos.

Arturo Barral ensalzó la labor desarrollada de lucha contra la delincuencia que ha llevado a convertir Ávila en una de las provincias más seguras de España, con un índice de criminalidad de 28,4 (delitos por mil habitantes), ocho puntos por debajo de la media en este país.