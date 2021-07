Resumen del día con las noticias más relevantes

Coronavirus

Termina el mes de julio, y lo hace con buenas sensaciones en lo que se refiere a la lucha contra un coronavirus que parece no tener fin pese a la vacunación, que sigue a buen ritmo. Y es que Castilla y León ha anotado este último día de mes 1.050 nuevos contagios, lo que suponen 143 menos que el viernes pero, lo que es más importante, 430 menos que hace una semana, lo que pone de manifiesto que la Comunidad ha conseguido sujetar esta quinta ola y que la situación está mejorando. De forma lenta, pero mejorando.

Además, el ritmo de vacunación, pese a que han llegado 200.000 dosis menos este mes a la Comunidad, es bueno, con más de tres millones de personas a las que han inoculado al menos una dosis y casi 1,5 millones con la pauta completa, a lo que hay que sumar también el avance de la inmunización entre los jóvenes. y es que en estos momentos uno de cada tres jóvenes de entre 20 y 29 años de la Comunidad ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y ya se anuncian vacunaciones masivas para este inicio del mes de agosto para los adolescentes. Y todo ello, con el anuncio de Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de que el Gobierno de España dispondrá de 3,4 millones de sueros de Pfizer más de lo previsto en agosto.

Con la entrada en agosto, el mes vacacional por excelencia, y ante la ralentización de la campaña de vacunación en este mes de julio que ha experimentado Castilla y León, debido a que han llegado 200.000 dosis menos frente a la covid que en junio, el Gobierno regional pretende dar un nuevo impulso a la inmunización, con la población más joven como protagonista.

Concretamente, entre los que tienen doce y 29 años. Y lo quiere hacer a través de la denominada como autocita, que empezará a funcionar esta primera semana de mes a través de la aplicación Sacyl-Conecta, que contará con una pestaña exclusiva para tal fin..

Objetivo: organizar mejor la vacunación en verano, cuando se sabe que va fallar más la gente, con el reto de tener al 70 por ciento de la población castellano y leonesa vacunada contra el coronavirus con el ciclo completo en la segunda quincena de agosto .

PONFERRADA (LEÓN), 31/07/2021.- Miiles de personas han salido este sábado a las calles de Ponferrada para protestar contra los 393 despidos previstos en la factoría de palas eólicas de LM Windpower mediante un expediente de regulación de empleo (ERE). EFE/ Ana F. Barredo

Los trabajadores de la planta ponferradina de LM Windpower no arrojan la toalla y darán la batalla hasta conseguir que la empresa de palas eólicas rectifique en su decisión de despedir a 393 empleados de esta factoría. Y no se rinde porque tienen detrás a toda una ciudad, como es la capital de Bierzo, que este sábado se ha echado de forma masiva a las calles para arropar a los trabajadores afectados y sus familias y recordar a la empresa que la factoría berciana es la más rentable que tiene en todo mundo y que no se creen los datos negativos que esgrime de ventas en el mercado y que ha puesto como excusa para llevar a cabo esta reestructuración que sería ruinosa para Ponferrada y para las familias afectadas por los despidos.

Un motorista de 43 años, vecino de la localidad burgalesa de Quintanadueñas es la primera víctima de Castilla y León en la operación salida de este final de junio y principio de agosto.

El hombre ha fallecido esta tarde tras salirse de vía en la carretera nacional N-623, a la altura del municipio cántabro de Luena. El accidente ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el punto kilométrico 97,500 de la N-623, sentido Santander.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del 061, que solo han podido certificar el fallecimiento del motorista, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Importante golpe policial contra la delincuencia organizada que se dedica al etiquetado fraudulento de vino. La Operación Opson X, liderada en España por la Guardia Civil, en colaboración con la Europol e Interpol, para la investigación del fraude alimentario ha destapado la existencia de tres empresas bodegueras de la provincia de León que presuntamente se dedicaban al embotellado y etiquetado fraudulento de vinos con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas a un precio bajo en comparación con otras marcas comerciales que utilizan la misma variedad de uva.

Por estos hechos, se instruyeron diligencias policiales por los supuestos delitos de utilización ilegítima de la Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida, así como fraude, falsedad y estafa continuada. En el registro en las tres empresas bodegueras se intervinieron más de 25.000 botellas de vino con etiquetado fraudulento.

Buenas noticias para Castilla y León, en general, y para los salmantinos, en particular. Y es que el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, FACYL, se incorpora a la Asociación de Festivales Europeos (EFA). Objetivo: potenciar nuevas vías de colaboración internacional.

FACYL es el segundo festival regional que se une a la prestigiosa asociación internacional, de referencia en el sector, tras la incorporación del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, FIFCYL, cuya primera edición se celebró en Palencia entre los meses de abril y mayo de este año.

El Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, FACYL, celebrará su decimoséptima edición, en Salamanca, del 5 al 10 de octubre de 2021. Una edición que apostará por el afianzamiento del festival en su formato actual, resaltando tanto el incremento de los contenidos en vivo como la variedad de la oferta y los nuevos contenidos que se incorporan al programa, potenciando además su programación a través de ‘Canal FACYL’, que permite mostrar el FACYL durante todo el año, dentro de su compromiso con la creación cultural contemporánea.