Las noticias más interesantes de este viernes 15 de octubre en Castilla y león

Coronavirus

Intensa jornada informativa, en un día en el que, además, Adif AV ha efectuado dos simulacros de emergencia en los túneles de Padornelo y A Canda pertenecientes a la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia, en su tramo Pedralba de la Pradería-Ourense, con éxito, como se muestra en la imagen.

Sin muertes en un día en el que los contagios repuntan hasta superar los cien

Castilla y León vuelve a registrar una jornada sin fallecidos por coronavirus aunque los contagios este vienes han repuntado ligeramente y han vuelto a superar los cien, lo que no ocurría desde hace más de una semana. Concretamente, han sido 104 los positivos que se han reportado a Sanidad, lo que suponen 39 más que ayer y 16 más que hace una semana.

Segovia y Ávila, con 26 y 20 respectivamente, son las provincias que más casos han sumado este quinto día de la semana, mientras que Soria y Palencia, con dos y tres, las que menos, y que dejan en 305.669 el número total de personas que se han infectado de coronavirus desde marzo del pasado año en la Comunidad.

Los brotes activos bajan en dos hasta los 63, con 485 personas implicadas en alguno de ellos, lo que suponen once más que hace 24 horas. Segovia, con 124 afectados y catorce focos, es la provincia que peores datos presenta en este apartado un día más.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 104 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 305.669, de los que 299.182 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/7jdwMMYwoD pic.twitter.com/OeyH8qy2Zl — Junta de Castilla y León (@jcyl) October 15, 2021

Fernández Mañueco impulsa una inversión de 67,4 millones para convertir a Salamanca en motor económico y de empleo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido esta mañana la firma de un protocolo entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Universidad salmantina para el impulso de un proyecto de futuro de Salamanca y su alfoz con el que, según ha destacado, se pretende aprovechar todas las capacidades de la ciudad para ser un motor en la actividad económica y la creación de empleo en torno al conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías.

.@alferma1 firma un protocolo con @aytoSalamanca, @usal y @dipusalamanca para impulsar la creación de empleo en torno a la innovación y nuevas tecnologías en la provincia de Salamanca con una inversión de 67 M€ "Queremos abrir puertas hacia nuevos sectores y mercados emergentes" pic.twitter.com/rSKu7Zia5c — Junta de Castilla y León (@jcyl) October 15, 2021

“Lo que queremos es abrir puertas hacia nuevos sectores con mercados emergentes”, pues “hay mucho potencial para generar oportunidades y sacar provecho de todo el talento que hay en Salamanca”, ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha agradecido el ejemplo de colaboración entre instituciones que supone la firma de este acuerdo.

En concreto, el acuerdo suscrito establece la voluntad de las instituciones para impulsar programas y acciones destinadas a impulsar Salamanca y su alfoz como una capital que debe proyectar su futuro en base a la ubicación estratégica en Castilla y León y su capacidad histórica como centro mundial del conocimiento por la presencia de dos Universidades que han consolidado su proyección mundial.

De izquierda a derecha; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde Carlos García Carbayo; y el rector Ricardo Rivero suscriben el acuerdo FOTO: Ayuntamiento de Salamanca

Frenazo al compromiso político de rebajar la escalada de tensión en las Cortes

Dice el sabio refranero popular que poco dura la alegría en la casa del pobre, en referencia a cualquier beneficio que dura menos tiempo del deseado o a una expectativa que se ve rápidamente frustrada. Pues algo así ha ocurrido este viernes en el Parlamento autonómico, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces preparatoria de la próxima sesión plenaria prevista para la semana que viene.

Y es que después de que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, pidiera a los portavoces mesura y que intenten ser comedidos en sus intervenciones y actuaciones parlamentarias, y de que los propios dirigentes políticos asumieran sus errores, hicieran autocrítica y entonaran el “mea culpa” comprometiéndose a bajar su tono de voz y, por ende, la creciente escalada de tensión, el rechazo de la Mesa de las Cortes a que la ex procuradora no adscrita y ex de Ciudadanos, María Montero, pueda defender una moción en el próximo pleno derivada de la interpelación de la sesión plenaria anterior donde mantuvo un fuerte rifi rafe con la consejera Carlota Amigo, ha vuelto a encender los ánimos de sus señorías que se han olvidado pronto de sus pecados para volver a enzarzarse en un cruce de reproches.

Pablo Fernández (Podemos), Raúl de la Hoz (PP), Patricia Gómez (PSOE) o David Castaño (Cs) antes de la Junta de Portavoces FOTO: Leticia Pérez Agencia ICAL

Mueren cinco jilgueros silvestres por estrés tras ser capturados y hacinados ilegalmente en Burgos

Cinco ejemplares de jilgueros silvestres (Carduelis carduelis) , una especie protegida, han muerto en la provincia de Burgos por estrés debido al hacinamiento al que fueron sometidos tras ser capturados de forma ilegal, según la necropsia realizada a estos animales, que perdieron la vida en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos.

Unas instalaciones donde fueron llevados estos jilgueros silvestres para intentar que se recuperaran después de que una patrulla del Seprona de la Guardia Civil sorprendiera a un hombre de 65 años en actitud sospechosa con una mochila en Las Merindades, al norte de la provincia burgalesa. Los agentes pararon al hombre y le identificaron además de registrar el interior de dicha mochila en la que descubrieron una jaula de reducidas dimensiones con cinco ejemplares vivos de jilguero silvestre.

Material aprehendido al hombre que capturaba los jilgueros silvestres en Las Merindades GUARDIA CIVIL 15/10/2021 FOTO: GUARDIA CIVIL GUARDIA CIVIL

Armisén reivindica un medio rural vivo y repleto de oportunidades

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, reivindica un medio rural vivo y repleto de oportunidades y llama a la ciudadanía, en general, y a los palentinos, en particular, a promover la calidad de vida y bienestar que hay en los pueblos, así como a reclamar una perspectiva rural en toda la legislación y en la distribución de recursos públicos. Y es que para Armisén, las potencialidades del medio rural se han puesto sobre la mesa de forma clara y nítida durante la pandemia. Entre ellas, a la hora de acoger actividades y servicios innovadores y, sobre todo, como entornos seguros y de más calidad ambiental.

Asimismo, la presidenta de la institución provincial huía de la “leyenda negra de una España vacía y vaciada” frase que comparaba con el mensaje de que nadie habla de una “España amontonada” para referirse a las grandes ciudades, y señalaba que el futuro de los pueblos debe pasar por presentar provincias como la de Palencia como un espacio con lugares donde se puede vivir y vivir bien.

No podía faltar esta tarde… nuestro himno. Dios te salve #palencia querida, dios te salve granero de #españa 😍😍😍😍



¡Feliz #diadelaprovincia a todos los palentinos! 🙌🏻 pic.twitter.com/rSjpNgky5F — Diputación Palencia (@diputacionPalen) October 15, 2021

Ávila se echa a la calle para honrar a su patrona Santa Teresa

Abulenses y turistas se echaron a la calle para honrar a la patrona de Ávila, Santa Teresa, en un día en el que el sol y el buen tiempo quiso ser protagonista en una jornada muy especial, ya que es la primera gran celebración para la ciudad desde que se inició la pandemia provocada por la Covid-19.

Miles de personas han asistido a la procesión con las imágenes de la mística y de la Virgen de la Caridad en el día grande de las fiestas de la capital abulense.

Y es que se trata del primer acto de estas características desde la declaración de la pandemia, después de que la Junta de Castilla y León rebajase las medidas sanitarias y el Ayuntamiento de la capital abulense autorizase el desarrollo de la procesión.

ÁVILA, 15/10/2021.- Ávila celebra la festividad de su patrona, Santa Teresa, cuya imagen ha vuelto a recorrer las calles de la ciudad tras la misa que celebrada en la Catedral y una vez obtenidas las autorizaciones de las autoridades competentes. EFE/Raúl Sanchidrián FOTO: RAÚL SANCHIDRIÁN EFE

Rozalén, Anabel Alonso, Lydia Lozano y Mila Sánchez, XV Premios Nacionales de Mujer Rural 2021

La cantante y compositora Rozalén, la actriz Anabel Alonso, la periodista Lydia Lozano y la artesana Mila Sánchez recibirán el martes 26 de octubre, a las 12.30 horas, en el Teatro Juan Bravo de Segovia los XV Premios Nacionales FEMUR Mujer 2021. La Federación Nacional de la Mujer Rural conmemora su 30 aniversario.

Según la presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego, estos premios distinguen a las personas que por su trayectoria profesional y personal contribuyen a visibilizar la aportación de las mujeres en diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales o deportivos. “Sobre todo, se centra en el medio rural donde se hace más difícil que destaquen por un proyecto innovador, experiencia, presentación, originalidad e implicación personal”, explicó.

Para Borrego, la gala de este año y tras la pandemia, recupera el ambiente festivo y contará con la asistencia de todas las mujeres premiadas. “Estamos muy ilusionadas por celebrar de nuevo nuestra querida gala, fiel reflejo de todo nuestro trabajo y énfasis hacia las mujeres rurales”, subrayó.