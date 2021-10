Tudanca trata de intimidar a Fernández Mañueco por si adelanta las elecciones: “Yo que él me lo pensaría”

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se pone “gallito” y trata de intimidar al PP y al presidente Fernández Mañueco, al que avisa de que si adelanta las elecciones autonómicas como se ha venido especulando en las últimas semanas en la Comunidad, podría perderlas, y no como en las anteriores de 2019, donde el PSOE fue el partido más votado pero no pudo gobernar porque no tenía mayoría y el PP pactó con Cs, sino esta vez por mayoría absoluta.

“Yo que él me lo pensaría”, ha dicho el líder de los socialistas, que ha participado activamente junto a un centenar de miembros del partido del puño y la rosa de esta Comunidad en el 40 Congreso Federal del PSOE celebrado en Valencia, y que ha servido, además de para renovar la Ejecutiva Federal, en la que, por ciert,o habrá cuatro socialistas de Castilla y León (Andrea Fernández, la novedad; y Javier Izquierdo, Iratxe García y Luz Martínez Seijo, que se mantienen), para entronizar de nuevo a Pedro Sánchez y conseguir que nadie le tosa de aquí a las próximas elecciones generales.

Tudanca saluda a la parlamentaria por León, Andrea Fernández, que acaba de entrar en la Ejecutiva Federal del PSOE FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Tudanca aseguraba que los socialistas están “más que preparados” para dar la batalla al PP en Castilla y León y al presidente Fernández Mañueco, de quien dice que está haciendo un “tremendo daño” a Castilla y León en sus dos años de mandato. El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes echa en cara al jefe del Ejecutivo autonómico que esté más dedicado a sus luchas internas y externas de poder, en referencia esta última a Ciudadanos, su socio de Gobierno, que defender los intereses de los castellanos y leoneses y su bienestar.

“Nosotros hablamos de la gente, aquí y allí, sobre los problemas de la sanidad pública, sobre la importancia de atender a las personas mayores, sobre la despoblación y el medio rural, el estado de bienestar o la creación de empleo y riqueza, pero ellos no, porque están entretenidos en sus juegos de poder”, afirma Tudanca, en declaraciones recogidas por Ical.

Por este motivo, el dirigente burgalés se siente más fuerte y convencido que nunca de poder llevar a buen puerto su proyecto socialista en Castilla y León, tras el casi de de hace dos años. “Yo que Mañueco me pensaría en adelantar las elecciones”, insistía Tudanca.

También ha sacado pecho y ha mostrado su orgullo por lo vivido desde este viernes en Valencia en el 40 Congreso Federal del PSOE, del que asegura que ha salido un partido unido y mucho más fortalecido en torno a Pedro Sánchez y con el apoyo de Zapatero y Felipe González, algo que antes no se había conseguido tras el polémico Congreso anterior.

“Al final el orgullo de un socialista es que en nuestros congresos es donde se deciden, donde se sueñan los grandes avances sociales, que luego se transforman en leyes y que mejora la vida de la gente. Por lo tanto es un orgullo y creo que una magnífica noticia que el partido esté unido y que esté fuerte”, reflexionaba el líder del PSOE castellano y leonés.

🙌 Acto de clausura del #40CongresoPSOE.



🌹 La delegación de Castilla y León que encabeza @luistudanca arropa a nuestro secretario general, @sanchezcastejon.



¡Unidad, progreso y socialdemocracia!#Avanzamos_#LaEsperanzaDeCyL pic.twitter.com/HBMcC4FE0m — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) October 17, 2021

Descentralización y financiación

Finalmente, de este cónclave Tudanca destaca que se hayan tratado los retos que para la ciudadanía son muy importantes como son los servicios públicos, el feminismo, la igualdad, los avances en derechos y libertades y la abolición de la prostitución y, sobre todo, que haya calado una de sus apuestas para hacer frente al reto demográfico y combatir la despoblación que sufre España y Castilla y León: la descentralización de instituciones, pero también del mundo empresarial, por aquellos lugares más despoblados. Objetivo: dinamizar la economía y sociedad de esos territorios y contribuir a vertebrar el país y hacer Comunidad en el caso de esta tierra, además de fijar población, que tanta falta hace, y es que el reto principal de esta medida, según el PSOE.

Un proyecto de descentralización que Tudanca quiere traer a Castilla y León cuanto antes, según ha dicho en el cónclave. donde también ha defendido la necesidad de que se acometa cuanto antes una reforma e la financiación autonómica que cubra el coste real y efectivo de la prestación de los servicios públicos y que contemple las viejas demandas de esta tierra, como son el envejecimiento, la dispersión territorial y la escasa densidad de población

Algo que, en su opinión es una cuestión de “equilibrio” y de “consenso” por lo que espera que las negociaciones con todas las regiones de la España autonómica puedan fructificar.