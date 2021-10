El PSOE defiende abordar el debate del peaje en las autovías con “consenso y diálogo”

Coronavirus

La posible implantación de un peaje por el uso de las autovías como se ha anunciado el Gobierno de España ha levantado los ánimos de la sociedad, en general, pero de las transportistas y autónomos, en particular, que consideran negativa esta medida además de un perjuicio para la economía del país. Desde el PSOE de Castilla y León defienden que esta medida se realizará bajo la premisa de no generar agravios entre los territorios y piden paciencia y tranquilidad puesto que aún quedan tres años para que pueda ejecutarse este peaje.

“Debe ser un debate que se aborde con diálogo y con consenso porque hay tiempo para ello”, decía este lunes la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, quien recordaba que la primera medida que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez al acceder al poder fue la supresión del peaje de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón en noviembre de 2018.

Además, la dirigente socialista ha cargado contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque recurra a este asunto en sus intervenciones “por no de ser de su competencia y para no tener que abordar los problemas que sí le competen”.

Ana Sánchez se expresaba de esta forma este lunes a preguntas de los periodistas durante su comparecencia en rueda de prensa para analizar asuntos de actualidad política, donde también echaba en cara al jefe del Ejecutivo autonómico que se haya referido a la propuesta de descentralización de instituciones del Estado del PSOE como una “ocurrencia”. “¿Trasladar dos batallones del Ejército a Zamora es una ocurrencia señor Mañueco?”, se preguntaba la también vicepresidenta de las Cortes, en referencia a la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para reabrir el acuartelamiento de Monte la Reina en la provincia de Zamora.

Igualmente, Sánchez avanzaba que en el próximo Congreso Autonómico del PSOE previsto para noviembre, en el que Luis Tudanca será reelegido al frente del partido del puño y la rosa en nuestra Comunidad, los socialistas aprobarán varias propuestas concretas sobre descentralización de instituciones. Por ello, tendía la mano a la Junta para hablar y dialogar sobre este asunto con “serenidad y tranquilidad”.

🗣️ @ana_schez:



"Cuatro ojos ven más que dos", dice Mañueco de la reforma sanitaria.



❌No hay mayor ciego que el que no quiere ver.



Es el rey desnudo. Va de presidente, pero ni ve ni escucha.



😠Utiliza la sanidad como arma arrojadiza por sus luchas de poder.#LaEsperanzaDeCyL pic.twitter.com/04QDZYGSba — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) October 25, 2021

Sanidad

Por otra parte, Ana Sánchez, volvía a atizar al presidente Fernández Mañueco por su gestión en la Sanidad, y le acusaba de ser un “rey desnudo que ni ve ni escucha a nadie” sobre la reforma sanitaria.

“En su mano está tanto nombrar como cesar a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, si entiende que no lo está haciendo bien”, decía la secretaria de Organización del PSOE, para quien el jefe del Ejecutivo regional “es rehén de Casado e Igea”.

La dirigente socialista aseguraba que la atención sanitaria de la Comunidad se encuentra sumida en un “caos”, ya que los “recortes” han provocado que las listas de espera hayan aumentado en más de 300.000 personas, 116.000 más que el último dato conocido, con una lista de espera quirúrgica que ya va por los cinco meses.

“Basta ya de arrojarse la Sanidad”, le espetaba Sánchez a Fernández Mañueco, a quien recordaba que no hay más ciego que el que no quiere ver”, en reacción a las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de la Junta, quien ha defendido que el diálogo con diputaciones, alcaldes, organizaciones sanitarias, de pacientes y sindicatos, entre otros, para consensuar la reforma sanitaria, sigue en marcha bajo la premisa de que “cuatro ojos ven más que dos”.

Ana Sánchez acusaba a la Junta de utilizar la sanidad como “arma arrojadiza en sus luchas de poder”. “No hay mayor ciego que el que no quiere ver”, tras las protestas de los últimos días en Segovia y Zamora para reclamar mejoras sanitarias, así como a la manifestación de este fin de semana celebrada en Lubián (Zamora) donde 300 personas se manifestaron para evitar el cierre de un consultorio que da servicio a once municipios.