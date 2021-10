Monte La Reina divide al Cs

Monte La Reina sigue dividiendo a Ciudadanos (Cs). Las controvertidas declaraciones del diputado nacional Miguel Ángel Gutiérrez sobre el proyecto de la provincia de Zamora sigue generando conflictos en la formación naranja. A pesar de rectificar dos ediles del partido en la localidad zamorana de Toro, Teodoro Alonso y Javier Gómez, han dejado Cs para mostrar su malestar con la postura expresada en la Cámara Baja por Miguel Ángel Gutiérrez, sobre la reapertura del cuartel de Monte La Reina.

Los ediles han decidido dejar el partido al considerar “lamentables” las declaraciones de Gutiérrez, que calificó de “disparate” la inversión de 80 millones de euros en el acondicionamiento de Montelarreina, un antiguo asentamiento militar ubicado en el término municipal de Toro.

Los concejales han comunicado la decisión adoptada a la dirección provincial del partido, según han confirmado a Efe fuentes de la Ejecutiva de Cs en Zamora, que han aplazado a este domingo expresar su postura sobre estas dimisiones.Las declaraciones de Gutiérrez generaron malestar tanto en el PSOE y el PP como en cargos provinciales y autonómicos de Cs, lo que llevó a Gutiérrez a reconocer posteriormente a traves de sus redes sociales que sus declaraciones habían sido “desafortunadas”.

El portavoz de Cs en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso aclaró en Twitter que su crítica iba dirigida a que el Gobierno sigue sin elaborar un plan de infraestructuras militares ni uno “sensato” de lucha contra la despoblación pese a que ambos son “muy necesarios.

Previamente, Gutiérrez había asegurado en el Congreso que los 80 millones de Montelarreina le parecían “un absoluto disparate” y que su grupo parlamentario no estaba de acuerdo con esa inversión porque se hacía “en un sitio donde no va a aportar nada y no va a contribuir a solucionar el problema rural que tenemos en estos momentos”.