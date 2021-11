Los trabajadores ganan un primer pulso a Renault

Los trabajadores de las factorías de Valladolid y Palencia ganan un primer pulso a Renault en las negociaciones que mantienen ante la delicada situación actual y los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que están en marcha por culpa del desabastecimiento de componentes electrónicos (semiconductores) que son necesarios para la fabricación de vehículos.

Y es que la dirección de Renault se ha comprometido ante los sindicatos a mantener las condiciones que rigen en estos momentos en el ERTE en la prorroga planteada del mismo que se ha planteado hasta el 30 de junio que afecta a 8.777 empleados de las dos factorías en la Comunidad en la capital vallisoletana y la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato.

La propuesta de la dirección es de 78 paradas para toda la plantilla de Palencia; de 77 en la factoría de Montaje y Direcciones Centrales; de 90 en la fábrica de Carrocería; y de 76 jornadas en la de Motores, todas ellas en Valladolid.L

Según la sección sindical de UGT-FICA en Renault España, la empresa ha aceptado un complemento hasta el 85 por ciento del salario, mantener las pagas extras y las vacaciones, la aportación a las dos mutuas durante el ERTE, y la posibilidad de cambiar días de ERTE por días de descanso individual.

Asimismo, Renault ha aceptado agotar la flexibilidad pactada antes de aplicar el ERTE y no estarán afectados los trabajadores con contrato de relevo y las reducciones de jornada al 99 por ciento por cuidado de hijo con enfermedad grave, siempre según la UGT, desde donde se muestran moderadamente satisfechos por esta pequeña batalla ganada y tienden la mano a la multinacional francesa para llegar a un acuerdo, además de advertir al resto de sindicatos que de no alcanzar un acuerdo “los trabajadores se quedan en una absoluta situación de protección”.

Pese a ello, las negociaciones continuarán el próximo 23 de noviembre, y la UGT espera conseguir que se refuercen los mantenimientos para evitar pérdidas de producción por averías en las instalaciones.

Tras la reunión, la sección sindical de la UGT en Renault ha criticado la postura CGT y Trabajadores Unidos “que no han cambiado la posición que mantienen en los dos ERTE anteriores y siguen en contra de la aplicación y prorroga”, así como la de CC.OO. que, según los “ugetistas”, necesita “más tiempo”.

Al respecto, el delegado de CC.OO y secretario adjunto del Comité Grupo Renault, Rubén González, explica que necesitan más tiempo para seguir estudiando el documento que les aportó la empresa el pasado martes y las respuestas de la dirección a sus propuestas.

“El ERTE propuesto se extenderá hasta el 30 de junio y son números muy importantes como para tomar la decisión en 48 horas”, señala González, en declaraciones recogidas por Efe, quien apunta que el sindicato ha propuesto a la empresa algunas mejoras sobre el actual ERTE e insiste en el impacto que va a tener su aplicación en el empleo eventual y en las empresas auxiliares.

Desde CGT, por su parte, son muy críticos con la negociación del ERTE y ponen en cuestión los últimos acuerdos firmados con la dirección de la empresa, como por ejemplo la bolsa de horas para evitar ERTEs o convenios colectivos con congelación salarial, ya que no consideran que se vaya a conseguir que la empresa y las factorías sean más competitivas como se ha dicho.

”Una vez más, hemos pedido la reducción de los ritmos, el reparto del trabajo y la aplicación de paro técnico, con el objeto de evitar la aplicación del ERTE; y una vez más la Dirección de la Empresa nos ha vuelto a responder que esa medida no es competitiva”, apuntan desde la CGT, mientras que desde Trabajadores Unidos aseguran que el ERTE podría evitarse bajando los ritmos de trabajo y apuntan que la empresa debería asumir todas las consecuencias de una situación que es ajena a los trabajadores.

Además , recuerdan que las dos factorías afectadas se han quedado ya con un único turno de producción, “lo que ha obligado a movilizar a más de 300 personas de manera forzosa sin facilitar transporte, trastocando su conciliación familiar y laboral”.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

Por otra parte, el Comité Intercentros de Renault España denunciará a la Dirección de la Empresa ante la Inspección de Trabajo, a propuesta de la CGT, por “mala fe” durante la negociación de la supresión de medio turno para la factoría de Palencia y líneas concatenadas de Valladolid.

La propuesta de CGT, según este sindicato, ha contado con el apoyo de CCOO y Trabajadores Unidas, la abstención de UGT y los votos en contra de SCP y ha salido adelante por siete votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

La CGT considera que no ha habido “buena fe en la negociación” ya que la empresa se ha negado a responder a muchas de las cuestiones planteadas y ha derivado respuestas a comisiones ajenas al Comité Intercentros.