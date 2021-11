Fernández Mañueco: “La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales de Castilla y León están entre los mejores de España ”

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León,. Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado, en su intervención en el 16 Congreso del PP de Andalucía, que “la sanidad, la educación y los servicios sociales de Castilla y León están entre los mejores de España. No lo digo yo, lo dicen estudios independientes. Y no es por casualidad. Es por el esfuerzo de nuestros profesionales y por el compromiso político de mi Gobierno, con las políticas eficaces del Partido Popular, como las que desarrollamos en Castilla y León para proteger a las personas”.

Asimismo, señaló que solo el año que viene vamos a dedicar 4400 millones de euros a la sanidad. Además en Castilla y León apostamos también por políticas de modernización, poniendo la innovación y las nuevas tecnologías al servicio de todos. Por ejemplo, para la tecnificación de nuestro campo. Aumentando un 40% las ayudas para modernización y digitalización de explotaciones, casi 2.000 esta legislatura. Con el mayor bloque de ayudas para la modernización de la industria agroalimentaria, más de 158 millones de euros. Somos pioneros en Europa al usar satélites para la gestión de la Político Agraria Común (PAC). Lideramos en España la renovación del parque de maquinaria agrícola”.

“Facilitamos la incorporación de jóvenes al campo con un plan de 300 millones, y con más apoyos para la mujer en el sector agrario. Necesitamos un gobierno que defienda con firmeza y compromiso a los agricultores y ganadores. También somos un referente en medio ambiente. Tenemos la mayor masa

forestal de toda España. Somos líderes en energías renovables. Producimos más energía de la que consumimos y somos exportadores. En Castilla y León podemos dar lecciones de sostenibilidad y reclamamos una transición ecológica eficaz, bien gestionada y con un correcto manejo de los tiempos. La decisión apresurada de cerrar la minería del carbón y las centrales térmicas ha sido un triple error: Más paro y pérdida de población, perdida de ayudas europeas y subida de la luz”, afirmó el popular.

Finalmente, Fernández Mañueco manifestó que “la política ineficaz de Pedro Sánchez duele en los bolsillos de las personas y en la riqueza del territorio. El presidente del gobierno está en una carrera loca por exprimir bolsillos: las autovías, el impuesto al empleo con la subida de las cotizaciones, las matriculaciones... Y es que no es lo mismo un Gobierno del Partido Popular que un Gobierno de Sánchez, que negocia con sus socios independentistas lo que nos afecta a todas las autonomías. Las autonomías tenemos que recurrir a la justicia para que Sánchez nos pague el Iva que nos debe y no lo hace aun cuando el Supremo nos da la razón. No es dinero para las autonomías, es dinero para los servicios públicos de las personas de Castilla y León. Él prefiere atornillar su sillón con sus pactos con los independentistas. Unos pensamos en lo de todos, los independentistas en lo suyo, y Sánchez solo piensa en Sánchez. Las autonomías hemos hecho más en el último año por España que el Gobierno de Sánchez”, concluyó.