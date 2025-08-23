Caen las temperaturas mínimas por debajo de los diez grados en dos provincias de Castilla y León

Tras varios días con temperaturas agradables, lejos de la de hace una semana con una ola de calor que derivó en los incendios que a día de hoy asolan a toda Castilla y León, continúan las temperaturas más que primaverales, aunque hoy volverán a subir en algunas provincias.

La noticia de la jornada es que en dos provincias las temperaturas mínimas van a estar por debajo de los diez grados como son Burgos y Soria. ¿Se acaba el buen tiempo?

La predicción para este sábado según la Aemet habla de cielos "poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el nordeste de madrugada y primeras horas de la mañana y probabilidad de bancos de niebla, y con nubosidad de evolución por la tarde en el oeste y sur".

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero a moderado ascenso.

Viento nordeste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas y máximas serán las siguientes: