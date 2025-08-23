El tiempo
Caen las temperaturas mínimas por debajo de los diez grados en dos provincias de Castilla y León
Las máximas vuelven a subir por encima de los 30 grados
Tras varios días con temperaturas agradables, lejos de la de hace una semana con una ola de calor que derivó en los incendios que a día de hoy asolan a toda Castilla y León, continúan las temperaturas más que primaverales, aunque hoy volverán a subir en algunas provincias.
La noticia de la jornada es que en dos provincias las temperaturas mínimas van a estar por debajo de los diez grados como son Burgos y Soria. ¿Se acaba el buen tiempo?
La predicción para este sábado según la Aemet habla de cielos "poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el nordeste de madrugada y primeras horas de la mañana y probabilidad de bancos de niebla, y con nubosidad de evolución por la tarde en el oeste y sur".
Temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero a moderado ascenso.
Viento nordeste o variable, flojo en general.
Las temperaturas mínimas y máximas serán las siguientes:
- Ávila:14/30
- Burgos:8/30
- León:10/30
- Palencia:10/31
- Salamanca:13/32
- Segovia:15/30
- Soria:8/31
- Valladolid:12/32
- Zamora:13/33
