Regresan las lluvias y a estos lugares de Castilla y León, algunos castigados por los incendios

Buenas noticias para este jueves en Castilla y León. Y es que las lluvias vuelven y, en especial, para aquellas zonas castigadas por los incendios de la última semana. Es decir, el norte de León y de Palencia, que seguro ayudará a sofocar de una vez los fuegos que han arrasado ya cientos de hectáreas en estas zonas.

Si uno observa el mapa de la Aemet para mañana, existe 100 por cien de posibilidad de lluvia en Posada de Valdeón, un 60 por ciento en Villablino y un 80 por ciento en Guardo. También en la comarca de Ponferrada se esperan lluvias.

La previsión para hoy señala que en el tercio norte y oriental, nuboso, con predominio de nubes bajas en zonas de montaña, y probabilidad de precipitaciones, en general débiles.

En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias por la tarde y alguna nubosidad de evolución con baja probabilidad de producir algún chubasco aislado.

Temperaturas con ligeros cambios y con viento con predominio de la componente norte, flojo con intervalos de moderado, principalmente en el nordeste.

Las temperaturas mínimas y máximas por provincia serán las siguientes: