Al menos dos heridos en un tiroteo en la zona sur de Ávila capital
Vecinos de la zona apertaron de que habían oído disparos y que dos personas habían resultado heridas
Al menos dos personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la zona sur de Ávila.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2, a las 18.44 horas se recibió un aviso de disparos en la calle Maestro Piquero, indicando los alertantes que habían oídos disparos y que había dos personas heridas, a las que se estaban llevaban en coches particulares, informa Ical.
Desde el 1-1-2 dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, por si hubiera más heridos.
