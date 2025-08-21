Al menos dos heridos en un tiroteo en la zona sur de Ávila capital

Al menos dos personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la zona sur de Ávila.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2, a las 18.44 horas se recibió un aviso de disparos en la calle Maestro Piquero, indicando los alertantes que habían oídos disparos y que había dos personas heridas, a las que se estaban llevaban en coches particulares, informa Ical.

Desde el 1-1-2 dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, por si hubiera más heridos.