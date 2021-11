La pandemia silenciosa de las víctimas de accidentes de tráfico

Que los legisladores tengan en cuenta que conducir drogado o borracho un coche y matar a alguien no es un accidente de tráfico: más agilidad en los juicios a los culpables; una Justicia reparadora para las víctimas, preventiva para la sociedad y reconductora para el infractor; la mejora y mantenimiento de las infraestructuras viarias; o la creación de una Red Estatal de Atención Integral para todas las víctimas de hechos violentos, súbitos e inesperados y más protección de los derechos de las familias afectadas.

Estas son, grosso modo, las reivindicaciones que han lanzado este domingo en Valladolid los familiares de víctimas de accidentes de tráfico, que se han vuelto a juntar en la capital vallisoletana con motivo del Día Mundial como llevan haciendo desde hace veinte años para que no se olvide a estas personas que han perdido la vida por el mal comportamiento de otro conducto al volante.

Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico congregadas lamentaban la “pandemia silenciosa” que padecen y reclamaban que no haya parches en la seguridad vial por que cada año se llevan vidas, más de 1.300 en toda España.

Manuel Centeno, periodista deportiva de La 8 de Valladolid era el encargado de leer un manifiesto en el que lamentaba también la “escasa repercusión” de esta jornada, “una fecha tan importante para la sociedad”, decía. Al respecto, recordaba que hace unos días en ese mismo lugar -la Acera de Recoletos- se reunían 45.000 personas para participar en la Marcha contra el Cáncer.

“Veo demasiada soledad en torno a las víctimas de tráfico y sus familias”, advertía el periodista, para quien da la sensación de que no conviene hablar o que la ciudadanía parece no querer ver, fuera de su propio entorno, lo que ocurre.

También hablaba en este acto la coordinadora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) y colaboradora de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, Mary Paz González, quien se refería a los “mal llamados” accidentes de tráfico al insistir en que un accidente es algo fortuito, que no se puede evitar, pero los siniestros en carretera son evitables ya que la mayor parte están causados por el factor humano.

Visiblemente emocionada, González contó lo ocurrido ese “fatídico” 12 mayo en que sufrió un accidente de tráfico. A raíz de ese suceso, ella quedó postrada en una silla de ruedas y su hermano falleció tras conjugarse varios factores como no llevar el cinturón de seguridad por que el coche no disponía de ese sistema y el mal estado de la carretera. González añadía que los que se quedan con una lesión viven con una condena de ver como las víctimas son los “grandes olvidadas” de la sociedad y la persona que causó ese accidente sigue “tan normal” por que no hay justicia. “Esperamos conseguir, algún día, cero víctimas”, concluía, en declaraciones recogidas por Ical.

La celebración de este día comenzó con las marchas motorista y ciclista que partieron, a las 11.30 horas, desde la Feria de Muestras y Las Lomas, respectivamente, para unirse en la Acera de Recoletos al mediodía, donde tuvo lugar el acto central, con música, minutos de silencio, suelta de globos y acelerones de motos en recuerdo de las víctimas.

Reflexionar

La jornada contó, entre otros, con la jefa provincial de Tráfico, Inmaculada Matías, quien apuntaba que este tipo de actos sirven no solo para recordar a las víctimas, los fallecidos y heridos gravemente por los accidentes en carretera, si no también para reconocer a los equipos de emergencia como la Policía, la Guardia Civil, los Bomberos, los sanitarias y las propias asociaciones de víctimas que ayudan en el “largo camino” a los afectados y sus familias. También, animaba a toda la sociedad a reflexionar que los accidentes de tráfico se pueden evitar. “Tenemos que trabajar todos para lograr el objetivo cero. Cero accidentes y cero víctimas”, manifestó.

El acto contó con la participación del director de Protección Civil, Ángel Roldán; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y los concejales del Ayuntamiento de Valladolid como Manuel Saravia, María Sánchez, Alberto Palomino y Javier García. También estuvieron presentes el capitán general de la Guardia Civil, Manuel Martín; la jefa de la Policía Local, Julia González, y el el bombero Javier Martín de las Heras.