Fernández Mañueco acusa a Sánchez de “repartir turrón entre sus socios y carbón entre los demás”

Muy molesto. Así se mostró el presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el reparto que ha hecho Pedro Sánchez de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al que acusa de “repartir turrón entre sus socios -en clara referencia a los independentistas catalanes y al País Vasco-, y carbón entre los demás”.

Así lo señaló durante la Junta Directiva del Partido Popular de Castilla y León, celebrada en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en la que reiteró que “voy a ser un dique de contención del Sanchismo, no le voy a permitir que haga de menos a esta tierra. Moderación, sí. Firmeza, también”. “Yo soy firme en la defensa de los mejores servicios públicos, del medio rural, el impulso de la iniciativa privada, la defensa de Europa, el sistema de las autonomías y la Constitución del 78, y la unidad de España. En defender esto no me gana nadie. En esta tierra nos duele España y no nos gusta lo que hace Sánchez”, aseguró el líder popular.

Por este motivo, pidió a los dirigentes y militantes del PP el apoyo a su candidatura, en el próximo Congreso Autonómico, que se celebrará el 15 y 16 de enero de 2022 en León, para “contener al Sanchismo” y porque “tengo la motivación, los apoyos, la energía, la ilusión y el proyecto para encabezar la nueva etapa del PP regional, algo para lo que me voy a dejar la piel”.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la Junta Directiva Autonómica junto al secretario regional del partido, Francisco Vázquez, y a la vicesecretaria de Políticas Sociales y presidenta del Comité Organizador del 14 Congreso del PPCyL, Isabel Blanco FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

En este sentido, Fernández Mañueco llamó a la unidad y aseguró que en su proyecto “caben todos”. “Cuando trabajamos todos juntos somos imbatibles”, destacó. Por este motivo apeló a la implicación de todos y a “ponerse las pilas” y “multiplicarse” para llevar el mensaje de la formación a todos los rincones de la Comunidad, escuchar la voz de los ciudadanos y dar respuesta a sus reivindicaciones.

Y es que, según afirmó el presidente, “el PP es el único que puede aglutinar mayoría con políticas moderadas y eficaces”, y por ello consideró que es fundamental, por el bien de España, extender el apoyo para “llevar cuanto antes a Pablo Casado a La Moncloa”.

Tras hacer un repaso por la política nacional y el próximo Congreso Autonómico, Fernández Mañueco hizo referencia de los Presupuestos de la Comunidad para 2022, que están enfocados a la recuperación. Al respecto, recordó que “son los más altos de la historia, con más inversión y más gasto social para facilitar la recuperación de las empresas y de las familias. Conseguimos superar 2020 con datos de paro, de PIB y de déficit mejores que la media. Y estamos en plena remontada. En la última EPA logramos el ciclo virtuoso del empleo: Más activos, más ocupados, y menos parados. El paro bajó un 19 por ciento, tenemos una tasa cuatro puntos menos que la media nacional y rozamos casi el millón de personas que hoy trabajan en Castilla y León”.

Aunque no se confió ya que según el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León “queda mucho por hacer y vamos a seguir impulsando la actividad económica. Apoyamos la creación, el crecimiento y la innovación de empresas, apostando por la colaboración público-privada. Con ayudas directas, con suelo a bajo precio, con financiación y potenciando la internacionalización. Somos líderes, y lo digo con orgullo, en automoción, en turismo rural, en sectores públicos, en producción de energías limpias, en distintos sectores agrícolas y ganaderos... Contribuimos con fuerza al desarrollo económico y social de España. También consolidando la estabilidad, con un Diálogo Social en plena forma, con 11 acuerdos esta legislatura”.

Mantenimiento de los consultorios

Por otra parte, Fernández Mañueco expresó su compromiso claro con la Sanidad, que cuenta en los presupuestos para el próximo año con el mayor presupuesto, y garantizó que los consultorios estarán abiertos y la atención sanitaria en todos los municipios de Castilla y León.

En este sentido, se refirió al refuerzo de la capacidad de los centros de salud y hospitales, con más dotaciones, equipamientos y más tecnología y el impulso de la telemedicina para acercar la sanidad al mundo rural y no al revés.

El presidente recordó los 1.500 millones aportados por el Ejecutivo autonómico, un tercio de iniciativa privada, 333 por año para transformar la sanidad, cuando en los presupuestos autonómicos figuran más de 4.400 millones. “Esa es la realidad de las políticas de Sánchez”, añadió

Además, comprometió a través del nuevo contrato de transporte sanitario más ambulancias en el territorio y un helicóptero de vuelo nocturno, a lo que unió que “se seguirá a tope” con la vacunación.

Fernández Mañueco criticó que Sánchez “se ha escondido” y las comunidades son las que han dado la cara ante la pandemia y volvió a reiterar que los presidentes autonómicos han hecho más por España en el último año que el presidente del Gobierno.

También, subrayó los dos problemas principales de la sanidad, como recoge el acuerdo de las ocho comunidades reunidas la semana pasada en Santiago, relativos a su infrafinanciación de sobrecostes y a más profesionales sanitarios. También, recordó que se pidió un pacto nacional y dejarla fuera de la confrontación política.

Junta Directiva del PP de Castilla y León FOTO: PPCyL

Finalmente, el presidente también resaltó que “en servicios sociales, tenemos la mayor cobertura residencial y el mayor porcentaje de plazas de financiación pública de toda España. No tenemos lista de espera y hemos alcanzado la plena atención. Hemos acortado los plazos para el reconocimiento del derecho de dependencia y aumentado, dos años consecutivos, la cuantía de las prestaciones económicas. Hemos convertido en gratuita la teleasistencia avanzada y está a disposición de todas las que la necesiten. Hemos dado ayudas para la subida de la luz a las familias más vulnerables, para luchar contra la pobreza energética que provoca el Gobierno de Sánchez. Y tenemos plan pionero para aliviar la soledad no deseada de las personas mayores. En resumen: somos los mejores, somos líderes en los servicios públicos, estamos en los puestos de cabeza de España y no es por casualidad. Es por el esfuerzo de los profesionales y también por mi compromiso político. Y queremos llegar más lejos. Necesitamos una financiación autonómica justa que cubra el coste real de los servicios”, concluyó