¿Es esto democracia? (3)

En este relato de HECHOS que ya completa una tercer capítulo, haré una relación muy resumida de parte de la realidad diaria de las acciones de gobierno desde que comenzó la legislatura. Una muy breve relación de HECHOS, por tanto, de lo que ocurre en España .

Septiembre de 2021. El presidente del Gobierno impasible ante el ataque a símbolos constitucionales en Cataluña . Se avanza para prescindir de la Guardia Civil en Navarra.

El ex vicepresidente Iglesias reaparece en una imagen con una pistola grabada con el logo del, PP, Vox y la prensa.

Galli tras haber entrado con identidad falsa provoca la imputación del Director de gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores así como de la propia Ministra.

La abogacía del Estado presionando al Juez, para que no continúe con la imputación a la Ministra de Exteriores.

Detención el 24 de Septiembre de Puigdemont en Cerdeña. La abogacía del Estado dice que " la euroorden no estaba activa” , por lo que la fuerza de la detención no recibe un respaldo legal inequívoco de España .

Descoordinación del Gobierno entre los asuntos económicos, pensiones etc... Ocultación del crecimiento dado por el INE, que rompe con las previsiones del Gobierno y de la vicepresidenta Calviño.

Sánchez en la ONU: “La democracia está en peligro”

Posible atentado en Torrepacheco , Murcia, y el Ministro no habla de ello.

Ministra de Turismo dice que se aproveche la visión del volcán de la Palma...

Al principio de Octubre, se corean amenazas etarras en la universidad en Barcelona contra los estudiantes de S,ha acabat , atacando su puesto informativo. Los Mossos asisten al hecho pero no se les llama para defender a los estudiantes agredidos.

Sánchez promete en Estados Unidos, no intervenir el mercado inmobiliario.

Pago de 9 millones de euros provenientes de Venezuela al despacho de Garzón para diversas tareas y entre ellas “la coordinación con la fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar trámites y avances del proceso judicial...”

Confirmación del Tribunal Supremo en cuanto a que la orden de detención de Puigdemont está en vigor, tras la desinformación de la abogacía del Estado .

La vicepresidenta de Podemos, respalda al diputado condenado por el Tribunal Supremo, por agredir a un policía.

El 5 de Octubre, el Tribunal Constitucional da un nuevo varapalo al Gobierno fallando que la restricción de la actividad del parlamento en la pandemia vulneró los derechos de los diputados.

La Ministra de Igualdad dice que hay que atacar al fascismo, con motivo de una violacion a una mujer de Vox.

En Baleares se quitan los carteles en español de los hospitales

A mediados de octubre, Tezanos , imputado.

En Mayo del 20, Martin Dans del Berlín Zeitung pregunta a Sánchez por el comité de expertos para la desescalada y también si hay actas... el Presidente del Gobierno le dice que si que hay actas y que el Gobierno es transparente. El 13 de Octubre de 2021 una periodista de es radio le pregunta a la Ministra por las actas y se sale por la tangente. " levantamos actas, serán públicas " decía el Presidente. El 27 de Septiembre dice la Secretaria de Estado, que no hay actas.

Irene Montero incorpora de asesores a tres perseguidos por la justicia, una de ellas condenada por el Supremo y dos imputados. La Ministra decía que era corrupción enchufar a amigos.

El Fondo Monetario Internacional, cuestiona las previsiones del Gobierno en línea con el INE.

Sánchez habla de descentralizar Madrid. ¿Cómo se casa con no poder hablar español en España o que la Guardia Civil desaparezca de puntos de España ?

El 14 de octubre Sánchez habla de informaciones perturbadoras refiriéndose al Rey padre en entrevista a la sexta. Lo de Galli está sub judice dice Sánchez, pero ataca al Rey padre que no está imputado.

Delcy Rodríguez que tenía prohibida la entrada en España, tenía cita con medico y quería hacer compras invitada por Zapatero .

Se confirma que no había comité de expertos, por la pandemia ni informes de desescalada .... Madrid fue atacado desde el Gobierno queriéndola cerrar, sin informes ni expertos.

Se nombra una Embajadora para la política internacional feminista, y el Gobierno se sube el sueldo, y también se quieren hacer peajes en carreteras.

Estados Unidos no invita a España a una conferencia internacional con 30 países para tratar la seguridad nacional contra los ciberataques .

El Congreso se niega a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo y mantiene al diputado sentenciado que ha agredido a la policia. El Tribunal Supremo escribe a la Presidenta del Congreso para recordar que el diputado está inhabilitado .

Sánchez defiende que el problema de la factura de la luz es algo común en otros países europeos.... pero según eso podría decirse también por ejemplo que si los ataques permitidos por el Gobierno a la Constitución en España, es algo también común en los paises europeos ...

El Gobierno en plena negociación de los presupuestos con los herederos de los terroristas, es descubierto haciendo creer a los españoles que estos habían dado un paso para pedir perdón, pero descubrirse en privado en unas declaraciones del jefe terrorista de los filoterroristas que están dispuestos a cambiar presos por presupuestos.

Mientras Pollo Carvajal esta haciendo revelaciones importantes al Juez, súbitamente le dan la extradición y el Juez no puede seguir investigando.

22 de Octubre, Podemos acusa de injerencia a Nadia Calviño.

Primeros días de Noviembre, Ministro Marlaska paga más a los directores de prisiones que excarcelan a presos. Siguen todas las semanas saliendo presos de ETA a carceles del país Vasco .

La comisión de investigación de la pandemia comienza el día 3 pero se veta a la Ministra de Sanidad, al anterior Ministro y al Dr Simón. En Cataluña el mismo día, con apoyo de los socialistas, se impide investigar residencias, ya que tendría que dar explicaciones ERC.

El día 3 de Noviembre que teóricamente el Gobierno se había puesto de acuerdo entre sí para la reforma laboral, tras un espectáculo de una semana, y tener por tanto la primera reunión con empresarios y sindicatos, el vicepresidente de CEOE, dice que no le han presentado ningún documento y que el último es del 14 de Octubre.

Entre el 3 y el 5 de Noviembre llega una misión del Parlamento Europeo, para investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver aún.

El niño asesinado de Lardero deja al descubierto que se dejó en su día libre al asesino sin razones para ello, por darle el tercer grado, sin evaluar rigurosamente el estudio para su concesión. La prisión no le dio permiso y si lo hizo la dirección general de prisiones.

UGT y Comisiones reciben 17 millones de euros.

El 4 de Noviembre se crean en Cataluña los comités para perseguir el español en los colegios, y el día 5 Rufián dice en el Congreso que es falsa la denuncia del policía agredido por el diputado. La presidenta del Congreso no dice nada , el Gobierno tampoco, ante el delito de calumnia pues ataca además al Supremo en su sentencia y el Gobierno calla.

Las conclusiones de los 379 crímenes de ETA sin resolver anuncian en boca de la presidenta de la comisión parlamentaria europea, la francesa, Agnes Efré, que han quedado pisoteados los derechos de las victimas del terrorismo y ha de repararse su dolor, pero sin embargo se dan beneficios penitenciarios a los terroristas que no han colaborado con los crímenes .

El 7 de Noviembre en un mitin de partido en Sevilla, Sánchez defiende los estados de Alarma declarados inconstitucionales, y por otro lado el Gobierno saca pecho ante el Consejo de Europa por el acercamiento de más de 200 presos a las cárceles vascas.

El presidente del Gobierno dice que no sabía nada de los indultos... que fue el Ministro de Justicia...

La persona propuesta por el partido socialista a indicación de Podemos en el Constitución al, es un magistrado que pone al mismo nivel el dolor de ETA y el de las victimas.

Cataluña propone educación sexual de 0 a 3 años.

El día 11 Bruselas reduce el crecimiento de España . El día anterior el presidente del Gobierno dice en el Congreso que todo va bien. El 6,2 de crecimiento del Gobierno queda reducido por Bruselas al 4,6.

Los partidos que apoyan al gobierno quieren suprimir al Rey.

Sánchez usa el Falcon para ir a los mítines. Cuba pide libertad nuevamente y el Gobierno calla.

Las asociaciones judiciales se rebelan contra nuevo ataque de Podemos y de su portavoz en el Congreso .

El presidente del Gobierno critica los recortes del 2008, y resulta que gobernaba Zapatero. El Gobierno suprime las recuperaciones de la ESO.

La ley de memoria democrática pretende a través de ERC derogar la ley de amnistía de 1977. La Audiencia pide los pagos hechos por Venezuela a los fundadores de Podemos.

Sánchez pide delante de Erdogan a la periodista en Turquía que no pregunte por el feminismo.

El 20 Bildu se manifiesta diciendo que se respeten las naciones, apelando a la independencia, llevando una Ikurriña y un gran escudo de Navarra. El presidente del Gobierno no dice nada. En la Palma dice que vacuna, vacuna,y mascarillas, tras repetir en varias ocasiones anteriores que se había vencido la pandemia .

Varios viajes a la Palma del jefe de Gobierno prometiendo muchísimas ayudas. Las ayudas no llegan.

Nadie dice nada de la menor violada en Igualada, tras decir que se estaban identificando los autores. ¿Y las consecuencias graves, y la identidad de los violadores?

El 22 Bildu apoya los presupuestos. A cambio obtiene que el canal infantil de la TV vasca se vea en Navarra. Enrique Santiago, Secretario de Estado, dice apoyado por la Ministra Belarra que los jueces y militares no son democracia .

Omnium proyecta en la comisaría de vía Layetana de Barcelona imágenes de torturados para crear “espacios de memoria”.

Rufián presume el 23 de devolver la partida prevista en presupuestos asignada a la rehabilitación de la Comisaría de Vía Layetana.

Durante veinte días mujeres trabajando en dependencia piden acampadas en la calle, ser recibidas por la Ministra de trabajo .

La Generalidad dice que no va a cumplir la sentencia que obliga al 25% en español. El presidente del Gobierno calla.

El ayuntamiento de Palma exige a los funcionarios que atiendan solo en catalán y el Gobierno vasco que hay que hablar euskera en colegios y la administración. Estudiantes de S,ha acabat, agredidos de nuevo en la universidad. La Generalidad no dice nada y el Gobierno tampoco .

Ataque del Gobierno a los policías y Guardia Civil por querer reivindicar sus derechos e instrumentos para no desproteger a los cuerpos de seguridad en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana .

El Rey menospreciado en Cataluña por sus Instituciones, al no recibirle en sus actos oficiales con los jueces y empresarios en Barcelona. Mientras, una policía lingüística se pone en marcha en contra de la sentencia del 25% de español en las aulas.

1 de Diciembre, la OCDE indica el 4,5 de crecimiento y un 5,5 en el 22. Nada que ver con las previsiones del Gobierno. Ese mismo día el presidente del Gobierno dice en Egipto que todo va muy bien y la vicepresidenta Calviño en el Congreso que también.

La vicepresidenta Diaz declara el 2 de Diciembre de 2021 que el 15 de Febrero de 2020 - antes de la manifestación feminista del 8 de Marzo - , ya sabían de la gravedad de la pandemia en el Gobierno .

La policía y la Guardia Civil discriminadas en Cataluña con la vacunación.

El día de la Constitución el PNV pide nación vasca. ERC la independencia y Constitución catalana, Podemos ataca a la Monarquía y pide Republica. Sánchez dice que la Constitución ha de cumplirse de pe a pa y no dice ni palabra a sus socios con motivo de sus declaraciones.

Un niño de 5 años y sus padres amenazados en su colegio de Canet de Mar, por querer aprender en español. El día 7 el Gobierno catalán " desconoce " el acoso al niño y el día 9 Pilar LLop Ministra de Justicia " no tiene conocimiento de los expedientes “.

El 9 el Consejero de Educación catalán acude a Canet de Mar y dice que el sistema catalán de educación es bueno y no hay discriminaciones...

Termino, pues quedan muchísimas cosas más, y hemos llegado en el relato a mediados de diciembre pasado .

En estos días que estamos un ministro del Gobierno desacredita a España en Gran Bretaña , Aragonés da un ultimátum al Gobierno para avanzar en la independencia, el Gobierno vasco va a facilitar una reinserción a los terroristas como " puerta a una nueva vida” . Engaño, irresponsabilidad y despreocupación permanente con la pandemia. Se veta a varios medios de comunicación para dar cuenta de los fondos europeos. El Gobierno, después de controlar los precios, paga un sobrecoste de 8 millones de euros en los test de antígenos, y ayer mismo, los herederos de ETA ponen precio al Gobierno para seguir en Moncloa sin que el Jefe de Gobierno diga nada.. En fin, un abanico de todo lo que no se sostiene en la mínima decencia y en la democracia y no hago ni pequeño comentario más, por ceñirme solo en esta edición, no a palabras .... a HECHOS, que hablan y gritan muy alarmados por sí solos .