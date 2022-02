El cabeza de lista de la candidatura del PP por Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aprovechado la visita del vicesecretario de la formación a la capital, Antonio González Terol, para hacer una defensa de los 2.248 municipios existentes en la Comunidad y los 225 de esta provincia, «donde ganaderos, agricultores y la industria de la transformación tienen mucho que decir», ha dicho en un encuentro donde ha estado el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar.

Por ello se ha visitado el Mercado del Val de la capital, «por ser el punto final de la cadena alimentaria, para apoyar a todos los que la integran, desde el inicio y hasta el consumidor, y como escaparate de los productos de grandísima calidad que producen nuestros ganaderos y agricultores».

Por su parte, González Terol ha defendido que el PP «exige una apuesta real por la España Rural y de las oportunidades y que si un ciudadanos quiere sentirse representado ahí, sólo lo puede hacer votando al PP». También ha recordado que «en cada pueblo de la provincia de Valladolid hay un concejal del PP dispuesto a levantar la bandera para exigir en cada ayuntamiento, en cada diputación y en el Gobierno de Castilla y León la bajada de impuestos, equidad de los servicios públicos, llegada de forma justa y equilibrada de los fondos europeos y el sostenimiento de los servicios de proximidad en el medio rural».

A la capital vallisoletana también ha acudido el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, quien ha precisado que «si no hubiera sido por Alfonso Fernández Mañueco, los consultorios médicos estarían cerrados, como pretendían otros desde el Gobierno. Si no fuera por Mañueco hoy no existiría la práctica suspensión del Impuesto de Sucesiones, y de una bajada futuro de impuestos».